Pangulo ng Parliyamentong Arabe: Ang Katahimikan ng Mundo sa Harap ng mga Krimen ng Rehimeng Siyonista ay Isang Kahihiyan sa Sangkatauhan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang matinding pahayag, kinondena ni Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi, Pangulo ng Parliyamentong Arabe, ang tumitinding pag-atake ng rehimeng Siyonista laban sa mga sibilyang Palestino sa Gaza Strip. Tinawag niya ito bilang isang “digmaang paglipol ng lahi”.
Binigyang-diin ni Al-Yamahi ang malubhang panganib ng sistematikong pagpatay, pati na rin ang targeted na pag-atake sa mga mamamahayag, mga manggagawang medikal, at mga tagapagligtas. Ayon sa kanya, ang patuloy na pagkakakulong at pagpapagutom sa mga mamamayan ng Gaza ay nagdudulot ng matinding tensyon at banta sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad.
Tinukoy rin niya ang malagim na pagpatay sa mga sibilyan sa Ospital ng Nasser, na naipalabas nang live sa buong mundo, bilang krimen ng digmaan at krimen laban sa sangkatauhan. Aniya, hindi lamang brutal na pambobomba ang ginagawa ng rehimeng okupador, kundi pati ang pagharang sa pagkain, gamot, at tulong makatao — isang anyo ng unti-unting paglipol na nagdudulot ng taggutom sa rehiyon.
Sa kanyang pahayag, tinawag ni Al-Yamahi ang katahimikan ng pandaigdigang komunidad bilang “isang kahihiyan sa noo ng sangkatauhan”. Nanawagan siya sa United Nations, European Union, International Federation of Journalists, at International Committee of the Red Cross na kumilos ayon sa kanilang legal at moral na tungkulin upang itigil ang digmaan at makamit ang tigil-putukan.
Bukod pa rito, hiniling niya ang pagsuspinde ng pagiging kasapi ng rehimeng okupador sa lahat ng pandaigdigang organisasyon, ang agarang pagpataw ng mga parusang ekonomiko, politikal, at militar sa mga pinuno nito, at ang pag-aksyon ng Pandaigdigang Hukuman ng Kriminal upang usigin ang mga responsable sa mga krimen bilang mga salarin ng digmaan.
