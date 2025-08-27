Pagprotesta ng Nakatataas na Muslim sa Russia sa Pagbabawal ng Aklat ukol sa Islam sa Hilagang Caucasus

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong ika-4 ng Shahrivar 1404 (kalendaryong Iran), opisyal na nagpahayag ng pagtutol ang mga institusyong Muslim sa Russia, kasama ang tagapaglathala ng aklat na Islam sa Hilagang Caucasus, laban sa desisyon ng hukuman sa Moscow na ipagbawal ang naturang akda.
Ang aklat ay bunga ng mahigit isang dekadang pananaliksik na may layuning magbigay ng komprehensibong pagtingin sa Islam sa rehiyon, kabilang ang makulay na kultura at iba’t ibang wika roon. Bagamat ito ay may akademikong layunin, idinawit ito ng mga tagausig sa dalawang partikular na artikulo: “Ang mga Wahhabi sa Hilagang Caucasus” at “Kasaysayan ng Islam sa Chechnya”, na umano’y may kaugnayan sa mga grupong terorista. Dahil dito, isinama ang aklat sa listahan ng mga ipinagbabawal at itinigil ang pamamahagi nito.
Ayon kay Ildar Nurimanov, patnugot ng tagapaglathala, ang mga paratang ay personal at may kaugnayan sa mga dating alitan. Samantala, si Damir Mukhetdinov, kinatawan ng espiritwal na pamunuan ng mga Muslim, ay nagsabing may ilang parusang pinansyal na ipinataw, ngunit hindi pa tuluyang nawala ang aklat. Nais nilang magsampa ng apela sa mas mataas na hukuman upang ipagtanggol ang akademikong kredibilidad at legal na karapatan ng akda.
…………
328
Your Comment