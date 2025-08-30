Malaysia Nagbigay ng $50,000 na Tulong sa UN para Labanan ang Islamophobia

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng International AhlulBayt News Agency (ABNA), inihayag ng pamahalaan ng Malaysia na nagbigay ito ng $50,000 sa United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) bilang bahagi ng kampanya laban sa Islamophobia.
Mula pa noong 2009, umabot na sa $410,000 ang kabuuang kontribusyon ng Malaysia sa nasabing pondo.
Ang pinakahuling donasyon ay ginamit sa tatlong proyekto para sa kabataan sa Malawi, Indonesia, at Bosnia and Herzegovina noong 2023–2024.
Layunin ng mga proyektong ito na palakasin ang interfaith dialogue, labanan ang mga negatibong stereotype laban sa Islam, at bigyang kapangyarihan ang kabataan upang isulong ang kapayapaan.
Mahigit 1,100 katao ang direktang nakilahok sa mga aktibidad na pang-edukasyon at relihiyosong pag-uusap, habang mahigit 10,000 katao ang nakinabang sa mga materyal na edukasyonal.
Ayon sa mga tagapagpatupad ng proyekto, nagresulta ito sa mas magandang kooperasyon sa pagitan ng mga komunidad ng Muslim, Kristiyano, at Budista.
Bukod sa tulong pinansyal, aktibo rin ang Malaysia sa mga pandaigdigang forum sa pagtutol sa Islamophobia, kabilang ang pagsuporta sa pagdeklara ng Marso 15 bilang Pandaigdigang Araw Laban sa Islamophobia sa United Nations.
