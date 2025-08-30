Araghchi: May Malalim na Pagdududa sa Tunay na Layunin ng European Troika

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang pag-uusap sa telepono bilang paggunita sa ika-100 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Iran at Hungary, nagpalitan ng pananaw sina Seyyed Abbas Araghchi, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, at Péter Szijjártó, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary.
Pinuri ng dalawang panig ang isang siglo ng mayamang ugnayan sa pagitan ng kanilang mga bansa at naghayag ng hangarin na palalimin pa ito sa iba’t ibang larangan.
Binati ng Hungary ang Iran sa okasyon at muling iginiit ang layunin nitong palawakin ang bilateral na relasyon.
Ipinahayag ni Araghchi ang determinasyon ng Iran na palakasin ang ugnayan sa lahat ng bansa batay sa respeto at kapwa interes, at tinukoy ang Iran-Hungary bilang isang mahalagang ugnayan na may malaking potensyal.
Tinalakay rin ng dalawang ministro ang mga isyung panrehiyon at pandaigdigang pagbabago.
Babala ni Araghchi sa European Troika (France, Germany, UK):
Nagpahayag siya ng matinding pag-aalala sa mga ilegal at hindi makatarungang hakbang ng tatlong bansang Europeo na nagbabantang ibalik ang mga resolusyong pinawalang-bisa ng UN Security Council bilang paraan ng presyon sa Iran.
Ayon sa kanya, ang ganitong hakbang ay nagpapahina sa kredibilidad ng Europa bilang kasangga sa negosasyon.
Dagdag pa niya, ito ay nagdudulot ng malalim na pagdududa sa tunay na layunin ng mga bansang ito at pinatitibay ang karapatan ng Iran na tumugon nang naaayon.
