Putin Makikipagpulong kay Dr. Pezeshkian sa China

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng ABNA, nakatakdang makipagkita si Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa bagong halal na Pangulo ng Iran, Dr. Masoud Pezeshkian, sa gilid ng Shangai Cooperation Organization (SCO) Summit sa China sa darating na Lunes.
Mga Detalye ng Pulong:
Ayon kay Yuri Ushakov, tagapayo sa patakarang panlabas ng Kremlin, tatalakayin ng dalawang lider ang maraming isyu, kabilang ang nuclear program ng Iran.
Sa parehong araw, naglabas ng pahayag ang Ministry of Foreign Affairs ng Russia bilang suporta sa Iran laban sa mga bansang European Troika (Germany, France, UK).
Nanawagan ang Russia sa tatlong bansa na muling suriin ang kanilang mga desisyong pampulitika, bago ito magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala sa diplomatikong proseso.
Tinukoy ng Russia ang hakbang ng Europa na ibalik ang mga parusang ipinataw sa Iran bilang isang mapanganib at destabilizing na hakbang, na maaaring makasira sa mga pagsisikap para sa mapayapang solusyon sa nuclear issue.
Binigyang-diin ng Russia na ang pagpapanumbalik ng konstruktibong diyalogo sa pagitan ng lahat ng mga kasangkot ay dapat maging pangunahing layunin upang maiwasan ang panibagong krisis.
