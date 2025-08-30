Iravani: Hindi Makatuwiran ang Panukala ng European Troika; Praktikal ang Alok ng Russia at China para sa Maikling Pagpapalawig ng Resolusyon 2231

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa harap ng media sa labas ng Security Council, binatikos ni Iravani ang hakbang ng France, Germany, at UK na gamitin ang mekanismo ng "snapback sanctions" laban sa Iran. Ayon sa kanya:
Ang hakbang ng tatlong bansa ay ilegal, may motibong pampulitika, at isang uri ng panggigipit sa Iran.
Tinawag niya itong pagbaluktot ng katotohanan, kung saan ang mga lumabag sa kasunduan ay ginagantimpalaan, habang ang biktima ay pinaparusahan.
Binigyang-diin niya na ang Iran ay naninindigan sa diplomasya, ngunit hindi kailanman magpapasailalim sa banta o pamimilit.
Ayon sa Iran, ang mga bansang Europeo ay walang karapatang legal o moral upang gamitin ang mekanismong ito, lalo na’t sila mismo ay hindi tumupad sa mga obligasyon ng JCPOA at Resolusyon 2231.
Pinuri ni Iravani ang mungkahi ng Russia at China para sa isang maikling teknikal na pagpapalawig ng Resolusyon 2231, na tinawag niyang praktikal at makatuwiran.
Sa kabilang banda, ang panukala ng European Troika ay puno ng hindi makatotohanang kondisyon, na ayon sa Iran ay dapat resulta ng negosasyon, hindi paunang hinihingi.
Nanawagan ang Iran sa Security Council na tumindig para sa batas at tanggihan ang mga ilegal at pampulitikang hakbang ng tatlong bansang Europeo.
