Ankara: Kapayapaan sa PKK Maaaring Mangailangan ng Pag-amyenda sa Konstitusyon ng Turkey

Pahayag mula sa Pamahalaan
Si Mohammad Oghiyum, legal na tagapayo ng Pangulo ng Turkey, ay nagsabi sa panayam sa “Khabar Turk” na hindi ibibigay ang espesyal na katayuan sa mga Kurdo, ngunit kinikilala ang Turkey bilang tahanan ng sambayanang Kurdo.
Ayon sa kanya, ang pagbuwag sa PKK at pagtalikod sa armas ay nagbukas ng landas para sa isang demokratikong proseso—isang rebolusyonaryong hakbang para sa kinabukasan ng Turkey at ng rehiyon.
Bagong Konstitusyon at Lokal na Pamahalaan
Binanggit ni Oghiyum na ang mga layunin ng Partido ng Pagkakapantay-pantay at Demokratikong Bayan ay maaaring maisakatuparan sa ilalim ng isang bagong konstitusyon.
Ang pag-unawa sa pagkamamamayan ng Turkey ay ituturing bilang legal na katayuan, hindi batay sa etnisidad.
Posibleng isama sa bagong pambansang charter ang pagpapalakas ng lokal na pamahalaan, habang pinananatili ang unitaryong estruktura ng estado.
Panawagan ni Abdullah Öcalan
Sa kabilang panig, si Abdullah Öcalan, tagapagtatag ng PKK, ay naglabas ng mensahe mula sa kulungan sa Imrali sa okasyon ng Pandaigdigang Araw ng Kapayapaan.
Ayon sa kanya, ang panawagan sa kapayapaan ay hindi lamang isang politikal na hakbang, kundi isang makasaysayang punto ng pagbabago.
Binanggit niya na ang tunay na kapayapaan ay nangangahulugang kalayaan, demokrasya, at katarungang panlipunan sa lahat ng aspeto ng buhay.
Konteksto ng PKK at Pulitika ng Kurdo
Dalawang buwan na ang nakalipas, sinimulan ng PKK ang simbolikong proseso ng pag-disarma, matapos ideklara ang pagbuwag ng partido noong nakaraang taon.
Ang Partido ng Pagkakapantay-pantay at Demokratikong Bayan, ang ikatlong pinakamalaking blokeng pampolitika sa parlyamento ng Turkey, ay patuloy na nananawagan para sa pagpapabuti ng karapatan ng mga Kurdo, na bumubuo ng humigit-kumulang 20% ng populasyon ng bansa.
