Pag-aresto sa Alkalde ng Hebron ng mga Sundalong Israeli

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Martes ng umaga, nagsagawa ng malawakang operasyon ang mga puwersang Israeli sa ilang bahagi ng West Bank, kung saan maraming mamamayang Palestino ang inaresto.
Pag-aresto sa Alkalde
Sa lungsod ng Yatta, timog ng lalawigan ng Hebron, inaresto ng mga sundalong Israeli ang alkalde ng Hebron kasama ang isang kabataang lalaki.
Nilusob ng mga sundalo ang bahay ng alkalde, sinira ang mga pintuan at kagamitan, at dinala siya sa isang hindi pa natutukoy na lokasyon.
Iba pang Pag-aresto at Paglusob
Sa Yatta rin, isang mamamayang Palestino ang inaresto matapos inspeksyunin at sirain ang kanyang tahanan.
Sa mga lungsod ng Halhul at Idhna sa kanlurang bahagi ng Hebron, nagsagawa rin ng mga paglusob ang mga puwersang Israeli, kung saan dose-dosenang mamamayan ang isinailalim sa field interrogation matapos inspeksyunin ang kanilang mga bahay.
Paghihigpit sa Seguridad
Pinalakas ng militar ng Israel ang mga hakbang sa seguridad sa lalawigan ng Hebron, kabilang ang pagtatayo ng maraming checkpoint sa mga pasukan ng mga lungsod, nayon, at kampo.
Marami ring pangunahing at alternatibong daan ang isinara gamit ang mga sementadong harang at lupa, na nagdulot ng malawakang paghihigpit sa galaw ng mga mamamayan.
