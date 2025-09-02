Mensahe ng Pakikiramay mula kay Ayatollah Mohammad Hassan Akhtari
Para kay Sayyed Abdul-Malik Badruddin al-Houthi
Kalihim-Heneral ng Kilusang Ansarullah ng Yemen
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Minamahal kong kapatid na mandirigma, matapang, matiisin, at matatag — Sayyed Abdul-Malik Badruddin al-Houthi (Nawa’y ingatan siya ng Diyos),
Sa ngalan ng aking puso at ng buong sambayanang Muslim, buong lungkot at paggalang kong ipinapaabot ang aking taos-pusong pakikiramay sa inyo, sa pamunuan ng Yemen, at sa buong mamamayang nagtataguyod ng paglaban, kaugnay ng pagkamatay ni Punong Ministro Ahmad Ghaleb al-Rahwi at ilang mga mahal na ministro sa isang duwag at malupit na pag-atake ng rehimen ng Israel sa lungsod ng Sana’a.
Ang pag-atakeng ito ay isang lantad na krimen sa digmaan, na dagdag sa mahabang listahan ng mga karahasang isinagawa ng rehimen ng Israel — mula Gaza, Lebanon, Syria, Iran, hanggang Yemen — na nababalot ng dugo ng mga bata, kababaihan, matatanda, at mga inosenteng sibilyan.
Ang matatag at makatarungang paninindigan ng Yemen, at ang aktibong papel nito sa pagtatanggol sa sambayanang Palestino, ay isang huwaran ng paglaban sa harap ng isang malupit, di-makatao, at anti-Islamikong kaaway. Ito ay isang karangalan para sa ating lahat, lalo na sa panahong ang maraming lider ng Arabong mundo ay nananatiling tahimik at walang ginagawa sa harap ng genocide at pagpapagutom sa isang buong bansa.
Kami ay naniniwala na ang pag-atakeng ito ay lalo lamang magpapatibay sa determinasyon at katatagan ng mamamayang Yemeni at ng kanilang matalinong pamunuan. Sa pagkakataong ito ng matinding dalamhati, muli naming ipinapaabot ang aming pagpupugay sa mga mandirigmang Yemeni, na patuloy na lumilikha ng mga dakilang tagpo ng kabayanihan sa pagtatanggol sa sambayanang Palestino at sa Islamikong paglaban.
Sa lubos na paggalang at pagpapahalaga,
Ang inyong kapatid: Mohammad Hassan Akhtari
Pangulo ng Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Ahlul-Bayt (AS)
Tagapangulo ng Komite ng Suporta sa Rebolusyon ng Sambayanang Palestino
Sa ilalim ng Panguluhan ng Islamikong Republika ng Iran
