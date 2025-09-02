“Nasrallah: Isang Buhay na Alamat” — Aklat mula sa Militar ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang mataas na opisyal mula sa yunit ng intelihensiya ng militar ng Israel, kilala bilang Aman, ay naglathala ng aklat sa wikang Hebreo na pinamagatang.
“Nasrallah, ang Alamat na Hindi Pa Patay”.
Nilalaman ng Aklat
Tumatalakay ito sa buhay ni Seyyed Hassan Nasrallah, dating Kalihim-Heneral ng Hezbollah sa Lebanon.
Binibigyang-diin ang kanyang papel sa pagbuo ng Hezbollah, pati na ang estratehikong ugnayan sa pagitan ng Tehran, Damascus, at Beirut.
May 500 pahina ang aklat at ito ang kauna-unahang aklat sa Hebreo tungkol sa kanyang buhay.
May-akda at Layunin
Ang may-akda ay kasalukuyang namumuno sa Unit 9900, isang sangay ng Aman na nakatutok sa geospatial intelligence — kabilang ang pagsusuri ng satellite images at pagmamapa ng mga aktibidad sa himpapawid.
Inilathala ang aklat nang walang layuning kumita, at may pahintulot mula sa kanyang mga nakatataas.
Konteksto ng Publikasyon
Mula nang masawi si Nasrallah, naging sentro siya ng mga pag-aaral sa seguridad ng Israel.
Ang paglalathala ng aklat mula mismo sa loob ng militar ay itinuturing bilang bahagi ng “cognitive warfare” o digmaang pangkaisipan sa pagitan ng Israel at ng tinatawag na Axis of Resistance.
…………
328
Your Comment