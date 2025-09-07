Panawagan ng Pangulo ng Lebanon para sa Ganap na Pag-alis ng mga Sundalong Siyonista mula sa Lupain ng Lebanon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nanawagan ang Pangulo ng Lebanon na dapat bigyan ng matinding presyon ng Washington ang Israel upang tuluyan nang umurong mula sa mga sinasakop na teritoryo ng Lebanon.
Si Joseph Aoun, Pangulo ng Lebanon, ay humiling sa Estados Unidos na hikayatin ang Israel na umalis sa mga sinasakop nitong lupaing Lebanese upang magawa ng Hukbong Sandatahan ng Lebanon na kumpletuhin ang kanilang pagpupwesto hanggang sa mga internasyonal na hangganan.
Batay sa pahayag ng Opisina ng Pagkapangulo ng Lebanon, binigyang-diin ni Aoun sa kanyang pakikipagpulong kay Admiral Brather Cooper, pinuno ng Central Command (CENTCOM) ng Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos, na ang patuloy na paglabag ng Israel ay nagsisilbing malaking balakid sa ganap na paglalagay ng puwersa ng Lebanon sa mga hangganang bayan.
Hiniling din ni Aoun kay Cooper na paandarin muli ang Komite ng Pagsubaybay upang matiyak na ganap na maisasakatuparan ang kasunduang tigil-putukan na nilagdaan noong Nobyembre 2024.
Binigyang-diin din niya ang kahalagahan ng patuloy na suporta ng Washington sa Hukbong Sandatahan ng Lebanon, upang magampanan nito nang wasto ang mga tungkuling nakatalaga dito.
Ayon pa rin sa pahayag ng Pagkapangulo ng Lebanon, tiniyak naman ni Admiral Cooper ang pagpapatuloy ng suporta ng Amerika sa Lebanese Army at pinuri ang papel nito sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon.
Nararapat banggitin na noong Oktubre 2023, nagsagawa ng mga pag-atake ang Israel laban sa Lebanon na humantong sa isang ganap na digmaan pagsapit ng Setyembre 2024. Sa kabila ng kasunduang tigil-putukan noong Nobyembre ng parehong taon, patuloy pa rin ang Tel Aviv sa paglabag at hawak pa rin nila ang limang burol na kanilang sinakop sa panahon ng digmaan.
……………
328
Your Comment