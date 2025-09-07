Pagguho ng Tulay na Ginagawa sa Karbala / Mga Biktima naipit sa ilalim ng mga Guho

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dahil sa pagguho ng isang tulay na kasalukuyang itinatayo sa lungsod ng Karbala, ilang mga mamamayan ng Iraq ang naipit sa ilalim ng mga guho.
Ayon sa ulat ng International AhlulBayt (a.s.) News Agency – ABNA, iniulat ng mga Iraqi media na ang tulay na kasalukuyang binubuo sa lungsod ng Karbala ay bumagsak, na nagdulot ng pagkamatay at pagkasugat ng ilang mamamayan. Ang ilan sa mga biktima ay nananatiling naipit pa rin sa ilalim ng mga guho.
Bilang tugon, inutusan ni Mohammed Shia al-Sudani, Punong Ministro ng Iraq, ang pagbuo ng isang komite ng imbestigasyon upang siyasatin ang mga detalye ng aksidente sa tulay na “Al-Atishi” sa lungsod ng Karbala al-Mualla.
Ayon sa pahayag ng Opisina ng Media ng Punong Ministro, maingat at may pagkabahala nitong sinusubaybayan ang mga pangyayari sa trahedya sa proyekto ng tulay Al-Atishi at agad na nag-utos ng pagtatatag ng komite mula sa High Coordination Committee ng mga Lalawigan at Gobernador ng Karbala upang matukoy ang kabuuan ng insidente at ang mga responsable.
Samantala, inanunsyo ng Gobernador ng Karbala na patuloy ang mga pagsisikap sa lugar upang iligtas ang dalawang sasakyan na naipit sa aksidente dulot ng pagbagsak ng bahagi ng tulay sa rehiyon ng Al-Husseiniya. Ang insidente ay naganap dahil sa pagikot ng isang beam ng tulay habang nagtatakda ng kongkreto, na nagdulot ng pagbagsak ng isang kalapit na seksyon.
Ipinahayag din ng Kagawaran ng Bumbero ng Karbala na naroroon na ang mga rescue team sa lugar ng aksidente at nagpapatuloy ang operasyon ng paglilinis ng guho upang mahanap ang mga nawawalang indibidwal.
