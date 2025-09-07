Pag-aresto sa Isang Kabataang Pranses Dahil sa Umano’y Kaugnayan sa ISIS

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inaresto ng mga awtoridad ng Pransya ang naturang kabataan dahil sa akusasyong may kaugnayan ito sa teroristang grupo ng ISIS at sa pagpaplano ng mga pag-atake laban sa mga embahada at iba pang mga gusaling pampamahalaan.
Batay sa mga ulat, ang kabataang ito ay inaresto noong unang bahagi ng linggong ito sa bahay ng kanyang mga magulang sa Sarthe, kanlurang bahagi ng Pransya. Siya ay nagtamo ng mga bahagyang sugat habang tinatangkang tumakas mula sa pulisya.
Ayon sa mga imbestigador, sa isinagawang pagsisiyasat sa loob ng bahay, natagpuan ang isang pahayag na naglalaman ng pagpapahayag ng katapatan sa ISIS, gayundin ang isang listahan ng mga paaralan sa lungsod ng Le Mans (ang kabisera ng rehiyong Sarthe). Sa tabi ng listahang ito ay natagpuan din ang ilang nakatalang eksaktong dami ng mga kemikal na tila tumutukoy sa mga sangkap para sa paggawa ng mga Molotov cocktails o kaya’y mga pampasabog na kemikal.
Dagdag pa rito, iniulat na layon ng kabataang ito na atakihin ang mga embahada ng Israel, Britanya, at Estados Unidos, gayundin ang Ministry of Interior ng Pransya, iba’t ibang tanggapan ng midya sa Paris, at maging ang European Parliament sa Strasbourg.
Sa mga interogasyon, umamin ang akusado na siya ay nagplano ng ilang pag-atake at intensyong isakatuparan ang mga ito, subalit siya ay nahuli bago niya maisagawa ang kanyang mga plano.
…………
328
Your Comment