Mambabatas ng UK Nanawagan ng Pagpapatalsik sa Ambassador ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Zarah Sultana, isang Muslim na miyembro ng Labour Party sa British Parliament, ay nanawagan ng pagputol ng ugnayang diplomatiko ng London sa pamahalaan ni Netanyahu, kasunod ng utos ng Punong Ministro ng Israel para sa malawakang pag-atake sa Gaza.
Pagsusuri
Ang pahayag ni Sultana ay bahagi ng lumalawak na kritisismo sa loob ng UK laban sa mga aksyon ng Israel sa Gaza.
Tinawag niya ang pamahalaan ng Israel bilang “apartheid” at “genocidal”, mga terminong may mabigat na implikasyon sa larangan ng internasyonal na batas at diplomatikong relasyon.
Ang panawagan ay maaaring magdulot ng pampulitikang tensyon sa loob ng UK, lalo na sa pagitan ng mga partidong may magkakaibang pananaw sa foreign policy.
