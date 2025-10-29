Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga ulat, si Mark Sawaya—espesyal na sugo ni Pangulong Donald Trump—ay umano’y humiling ng kontrol sa pitong pangunahing ministeryo ng Iraq, bilang bahagi ng mas malawak na plano ng U.S. na impluwensyahan ang bagong pamahalaan ng bansa.
Si Mark Sawaya, isang negosyanteng Amerikano-Iraqi at itinalagang sugo ni Trump sa Iraq, ay iniulat na nagpahayag sa mga opisyal ng Baghdad na ang bagong pamahalaan ay hindi dapat makialam sa pagtatalaga ng mga pinuno sa pitong pangunahing ministeryo.
Ayon kay Abdul Sattar al-Dulaimi mula sa koalisyong “Azm,” kabilang sa mga ministeryong nais kontrolin ng U.S. ay:
Ministry of Interior
Ministry of Defense
Ministry of Finance
Ministry of Oil
Central Bank of Iraq
(Dalawang iba pa na hindi pinangalanan sa ulat)
May ulat ng presyur mula sa U.S. sa pamamagitan ng:
Banta ng paglalantad ng mga kaso ng korupsiyon
Pagkumpiska ng mga ari-arian ng ilang opisyal.
Layunin ng U.S.
Ang hakbang na ito ay bahagi ng tinatawag na “American-style governance”, kung saan nais ng U.S. na impluwensyahan ang istruktura ng pamahalaan ng Iraq upang ito ay maging mas kaalyado sa mga patakaran ng Washington.
Ang pagkontrol sa mga ministeryo ay magbibigay sa U.S. ng direktang impluwensya sa seguridad, ekonomiya, at enerhiya ng Iraq.
Mga Kritika at Alalahanin
Mga lokal na lider at analyst ay nagbabala na ang ganitong presyur ay maaaring magdulot ng:
Pagkakawatak-watak sa pamahalaan
Pagkawala ng soberanya ng Iraq
Pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga grupong pro- at anti-Amerikano
Ayon sa Avapress at Hamshahri Online، ang pagkakatalaga kay Sawaya ay bahagi ng mas agresibong estratehiya ng administrasyong Trump sa rehiyon, na may layuning “ibalik ang kadakilaan ng Iraq”—isang echo ng slogan ni Trump sa U.S.
Konklusyon
Ang ulat na ito ay nagpapakita ng lumalalim na interbensyon ng U.S. sa pulitika ng Iraq, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Trump. Sa kabila ng mga pangakong rekonstruksyon at diplomasya, ang presyur sa Baghdad ay maaaring magdulot ng pagkakabalam sa demokratikong proseso at pagtaas ng tensyon sa loob ng bansa. Ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan ng Iraq ay magiging mahalaga sa pagtukoy kung paano nito mapapanatili ang pambansang soberanya sa harap ng dayuhang impluwensya.
………….
