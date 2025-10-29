Pangulo ng Lebanon: Ang Sapilitang Pag-aalis ng Armas ng Hezbollah ay Magdudulot ng Digmaang Sibil

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Base sa ulat ng Al-Akhbar, isang babala mula sa Washington ang ipinadala sa pamahalaan ng Lebanon sa pamamagitan ng espesyal na sugo na si Tom Barrack, na humihiling ng pinal na desisyon tungkol sa armas ng Hezbollah.
Bilang tugon, iginiit ng Pangulo ng Lebanon na:
Hindi posible ang sapilitang pag-disarma sa Hezbollah.
Hindi handa ang Lebanese Army na isagawa ang ganitong operasyon.
Ang anumang sapilitang hakbang ay magtutulak sa bansa sa digmaang sibil.
Legal at Politikal na Sensitibidad
Ang armas ng Hezbollah ay matagal nang sentro ng debate sa loob ng Lebanon, kung ito ba ay bahagi ng pambansang depensa o isang banta sa soberanya ng estado.
Ang panawagan ng U.S. ay maaaring ituring na dayuhang presyur na lumalampas sa diplomatikong hangganan.
Realidad ng Kapangyarihan
Ang Hezbollah ay may malawak na impluwensya sa militar, politika, at lipunan ng Lebanon.
Ang pag-disarma sa kanila ay hindi lamang teknikal na hamon, kundi estratehikong panganib na maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga rehiyong may suporta sa grupo.
Potensyal na Digmaang Sibil
Ang babala ng Pangulo ay nagpapahiwatig ng malalim na pagkakahati sa lipunan ng Lebanon.
Ang sapilitang pag-aalis ng armas ay maaaring magdulot ng:
Pag-aalsa mula sa mga tagasuporta ng Hezbollah
Pagkakawatak-watak ng mga institusyon ng estado
Pagbabalik ng mga armadong tunggalian sa loob ng bansa
Konklusyon
Ang pahayag ng Pangulo ng Lebanon ay isang matibay na babala laban sa dayuhang interbensyon at isang pagtatanggol sa panloob na kapayapaan ng bansa. Sa isang bansang may kasaysayan ng digmaang sibil, ang anumang hakbang na hindi pinag-isipan ay maaaring muling magbukas ng sugat ng nakaraan. Ang armas ng Hezbollah ay hindi lamang isyu ng seguridad, kundi simbolo ng balanseng kapangyarihan sa loob ng Lebanon — at ang paggalaw dito ay nangangailangan ng matinding pag-iingat.
………….
328
Your Comment