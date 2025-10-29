Hamas: Israel ay Humahadlang sa Paghahanap ng mga Bangkay ng mga Bihag

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Suhail al-Hindi, miyembro ng Political Bureau ng Hamas, ay matinding bumatikos sa mga akusasyon ng Israel laban sa kilusan at nanawagan sa mga bansang tagapamagitan na magpataw ng higit pang presyon sa Israel upang mapadali ang paghahanap sa mga bangkay ng mga bihag.
Ayon sa kanya, hindi pumapayag ang Israel sa mga kahilingan ng Hamas na makapasok ang mga search teams sa tinatawag na “red zones” — mga sensitibong lugar kung saan maaaring naroon ang mga bangkay ng mga Israeli na bihag.
“Patuloy kaming naghihintay ng pahintulot mula sa Israel upang makapasok ang mga search teams sa Rafah para hanapin ang mga bangkay ng mga bihag. Ang pagtatago o pagpapaliban sa pagbabalik ng mga bangkay ay walang pakinabang sa resistance,” ani al-Hindi.
Idinagdag pa niya na ang Hamas ay nananatiling tapat sa mga kasunduan at walang paglabag ang resistance sa usaping ito, kaya’t dapat nang itigil ng Israel ang walang basehang pag-aakusa.
Pagsusuri
- Ang pahayag ng Hamas ay nagpapakita ng pagkakabalam sa mga humanitarian efforts sa gitna ng tensyon sa Gaza.
- Ang pagtutol ng Israel sa pagpasok sa mga “red zones” ay maaaring may kaugnayan sa seguridad, estratehiya, o pulitikal na kalkulasyon.
- Ang panawagan sa mga tagapamagitan ay paghingi ng internasyonal na interbensyon upang mapanatili ang dignidad ng mga nasawi at maiwasan ang paglala ng alitan.
