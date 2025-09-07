Pangunahing Heneral ng Hukbong Iran: Pinilit Naming Sumuko ang Kaaway na Israel sa Pamamagitan ng Lakas ng Mga Rocket sa Pag-atake sa Mga Sensitibong

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Heneral Amir Hatami, ang kaaway ay nagplano sanang sirain ang kakayahan ng Iran sa rocket sa 12-araw na digmaan, ngunit hindi ito nangyari. Pinilit ng Iran ang kaaway na sumuko sa pamamagitan ng kapangyarihang missile hanggang sa huling sandali at inatake ang mga target sa teritoryo ng Israel sa Jerusalem gamit ang kanilang mga rocket.
Sinabi ni Heneral Amir Hatami, Pangunahing Heneral ng Hukbong Iran, na nakipaglaban ang Iran laban sa teknolohiya ng Kanluran at NATO sa 12-araw na digmaan. Hindi nag-atubiling magbigay ng tulong ang mga Kanluranin sa Israel, ibinigay sa kanila ang lahat ng kanilang kinakailangan.
Bumisita si Heneral Hatami sa mga yunit ng hukbo sa Isfahan, Tabriz, at Hamadan, kung saan sinuri at nirepaso ang kahandaan ng mga yunit na ito kasama ang mga opisyal, sundalo, at piloto.
Katatagan ng Tao ng Iran sa Digmaan
Tinutukoy niya ang kabayanihan ng mamamayan ng Iran sa harap ng pag-atake ng Israel:
"Lahat ng mga anak ng Iran, mula sa hukbong lupa, depensa, at hangin hanggang sa Basij, Revolutionary Guard, at mamamayan, ay nasa gitna ng laban sa nakaraang ipinataw na digmaan at lumaban nang buong tapang upang manatiling matatag ang Islamic Iran sa kasaysayan."
Dagdag niya:
"Ang mga martir ang mga bayani ng digmaan, na nag-alay ng kanilang yaman upang protektahan ang Iran, ang aming minamahal na bayan, at ang aming dangal at karangalan. Dapat nating panatilihin ang kanilang prinsipyo, bayaran ang kanilang dugo, at gamitin ang posisyon na ating nakuha sa pamamagitan ng sakripisyo ng dakilang mamamayan ng Iran upang paunlarin at gawing mas mapagmalaki ang Islamic Iran kaysa dati."
Laban sa Mga Plano ng Kaaway
Binanggit ni Heneral Hatami na: Ang pangunahing dahilan ng kaaway ay ang nuclear issue, ngunit ang totoong layunin sa labanan ay iba.
Nilayon ng kaaway na sirain ang kakayahan ng Iran sa nukleyar at missile, ngunit nabigo.
Pinatay ng Israel ang ilang lider ng Iran, ngunit agad na nagtalaga ng bagong mga lider at nabigo rin ang kaaway.
Sa huling bahagi ng digmaan, naglunsad din ang Iran ng mas malalakas na rocket na naghamon sa missile shield ng Israel.
Pagkakaisa at Katatagan ng Mamamayan
Pinuri ni Heneral Hatami ang pagkakaisa ng mamamayan:
"Nilayon ng kaaway na siraan ang Islamic Republic at ang pagkakaisa ng mga tao, ngunit nabigo sila. Mas matatag ang tao kaysa dati para sa kanilang sistemang Islamiko."
Aniya, ang pakikipaglaban ng mamamayan ay resulta ng malalim na pag-unawa sa layunin ng kaaway:
"Hindi pa tapos ang mga panlilinlang ng kaaway. Hangga’t ang dakilang bansang Iran ay nagsusumikap para sa kalayaan at dangal, magpapatuloy ang mga plano ng kaaway. Ngunit matatag at determinadong manatiling malaya ang mamamayan ng Iran."
Mahahalagang Aral sa 12-Araw na Digmaan
Bagamat maikli ang digmaan, nagbigay ito ng mahalagang aral.
Nakipaglaban ang Iran gamit ang teknolohiya ng Kanluran at NATO.
Binigyang-diin ang kahalagahan ng palaging kahandaan sa digmaan at pagiging malakas upang maiwasan ang mga digmaan sa hinaharap.
Tinukoy niya ang tagumpay ng mamamayan bilang strategic victory:
"Hindi lamang namin pinigilan ang kaaway na makamit ang kanilang layunin, kundi nagpakita rin kami ng kakayahan sa pag-atake at depensa laban sa kaaway. Ang mga drone na nasira at pinsala sa Haifa at Tel Aviv ay patunay."
Pag-aaral ng Mga Karanasan
Hinihikayat niya ang paggamit ng mga natutunan mula sa digmaan, lalo na sa mga misyon ng mga piloto.
Ang bawat karanasan ay dapat maitala at pag-aralan para sa hinaharap.
………….
328
Your Comment