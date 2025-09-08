Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Umamin ang telebisyon ng rehimeng Siyonista sa kapasidad sa operasyon ng Yemen, sa kabila ng mga kamakailang pag-atake ng mga mananakop laban sa bansang ito.
Ayon sa ulat ng Channel 14 ng telebisyon ng Israel, sa kabila ng malawakang pag-atake sa Yemen at pagpatay sa ilang mga ministro ng bansa, patuloy na nagdudulot ng problema at hamon ang mga pwersang armado ng Yemen para sa Tel Aviv.
Binanggit sa ulat na ang drone na umatake sa Ramon Airport ay nagpakita na nananatiling may mga puwang ang sistemang panlaban ng Israel. Ang naturang pag-atake ay nagpaalala sa Tel Aviv na kahit laban sa isang hindi abanteng kaaway, wala pa rin itong matatag na depensang panghimpapawid.
Dagdag pa ng Channel 14, sa mga nakaraang operasyon, gumamit ang mga Yemeni ng mas kumplikadong ruta ng paglipad upang lampasan ang depensa ng Israel.
Mahalagang banggitin na kahapon, inihayag ng mga armadong pwersa ng Yemen ang isang malawakang pag-atake gamit ang drone laban sa mga teritoryong sinasakop ng Israel, na tinarget ang estratehikong Ramon Airport.
