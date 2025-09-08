Pagtitipon ng Mga Tagasuporta at Tutol sa Pagtatayo ng Islamic Center sa Dalton, Inglatera

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang malawakang pagtitipon ang naganap kahapon sa paligid ng Islamic Center na kasalukuyang itinatayo sa Dalton, timog ng Leicestershire, Inglatera.
Sa pagtitipon, ang mga tagasuporta ng Islamic Center ay nagpakalat ng mga mensahe ng suporta gamit ang mikropono at malalakas na speaker, at may dalang mga bandila bilang tanda ng kanilang pagsuporta.
Binanggit ng mga miyembro ng grupong “Resistance Against Racism” at mga aktibista tulad ni Catherine Moffat ang mensahe ng pagkakaisa, pagmamahal, at solidarity sa naturang pagtitipon.
Samantala, ang mga tutol sa pagtatayo ng Islamic Center ay nagtipon rin, nagpakalat ng kanilang mga bandila at sumigaw ng mga slogan. Isa sa kanila ang nagsabing:
"Mas mababa sa isa porsyento ng populasyon dito ang mga Muslim, at dapat ang Inglatera ay isang puti at Kristiyanong bansa."
Layunin nila na pilitin ang lokal na konseho na itigil ang proyekto.
