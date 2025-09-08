"Maariv" ng Israel Nagbabala sa Malubhang Epekto ng Pag-atake ng Yemeni Drone sa Ramon Airport

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pahayagang Israeli na "Maariv" ay nagbabala na ang pag-atake ng Yemeni drone sa Ramon Airport ay maaaring magdala ng malalaking simbolikong at operasyonal na epekto sa Israel, lalo na sa sektor ng komersyal na paglipad.
Ipinaliwanag ng Maariv na maaaring magkaroon ng maling impresyon sa buong mundo na ang pag-atake ay naganap sa ibang paliparan, tulad ng Ben Gurion Airport, na maaaring magpabago sa plano ng mga internasyonal na airline na kamakailan lang ay nagbalik sa Israel.
Tinukoy ng pahayagan ang nangyari noong Mayo nang isang Yemeni missile ang tumama sa Ben Gurion Airport, na nagdulot ng malaking kahirapan sa pag-akit ng mga airline na bumalik sa Israel, at tumaas ang presyo ng mga tiket dahil sa kakulangan ng kumpetisyon at limitadong bilang ng mga upuan.
Dagdag pa rito, iniulat ng Maariv at ng Kan TV na kasalukuyang iniimbestigahan ng Israeli military kung paano nakalusot ang Yemeni drone sa mga radar at air defense system ng Israel at nakapasok sa Ramon Airport sa Negev, timog Israel, na nagdulot ng pinsala sa passenger terminal at ilang sugatan.
