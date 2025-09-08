Hamas Handa sa Negosasyon para sa Tunay na Tigil-Putukan at Pag-alis ng Israel sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Hamas ang kanilang agarang kahandaan na makipag-usap para sa tunay na tigil-putukan, sa kondisyon na.
Matigil ang digmaan sa Gaza.
Ganap na umatras ang pwersa ng Israel mula sa sektor.
May malinaw na internasyonal na garantiya na masusunod ang kasunduan.
Sa kanilang pahayag, sinabi ng Hamas na natanggap nila ang ilang ideya mula sa U.S. mediators para sa kasunduan, at handa silang makipag-meeting upang talakayin ang:
Pagpapalaya sa lahat ng bilanggo.
Pagbuo ng komite ng pamamahala sa Gaza mula sa mga independiyenteng Palestino, na agad magsisimulang gumana.
Binigyang-diin ng Hamas ang pangangailangan ng malinaw na garantiya para maiwasan ang paglabag ng Israel, na base sa karanasan ng nakaraang kasunduan noong Agosto 18, 2025 sa Cairo, na hindi sinunod ng Israel.
Dagdag pa, nagpahayag sila na patuloy ang komunikasyon sa mga mediator upang mapaunlad ang kasunduang sumasaklaw sa lahat ng layunin ng Palestino at magtakda ng katapusan sa agresyon.
Binanggit din na si dating Pangulong Donald Trump ay nagpahayag sa kanyang social media account na tinanggap ng Israel ang kanyang kondisyon at panawagan sa Hamas na tanggapin din ito.
