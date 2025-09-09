Sardar Vahidi: Ang mga Martir ang Nagtatag ng Saligan ng Seguridad at Karangalan ng Islamic Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binigyang-diin ni Sardar Ahmad Vahidi, Tagapayo ng Pangulo ng General Staff ng IRGC, ang kahalagahan ng mga kongreso para sa pagpupugay sa mga martir at sinabi na ang mga pagtitipong ito ay hindi lamang nagpapanatiling buhay sa alaala ng mga martir kundi nagtataguyod din ng matibay na saligan para sa mga susunod na henerasyon sa pagtatanggol sa rebolusyon.
Sa kanyang talumpati sa pangwakas na sesyon ng Ikalawang Kongreso para sa Pagpupugay sa 8,000 Martir ng Lalawigan ng Gilan, sinabi ni Vahidi:
“Ang mga matatapang na mandirigma mula sa Gilan sa mga larangan ng digmaan sa kanluran at silangan ng bansa, sa pamamagitan ng kanilang di-matatawarang sakripisyo at kabayanihan, ay napilitan ang armadong kaaway na umatras mula sa lupa ng Islamic Iran at matatag na naitaguyod ang seguridad, kasarinlan, at karangalan ng Banal na Republika ng Iran.”
Dagdag niya, ang Quds Division ng Gilan bilang simbolo ng paglaban, sakripisyo, at pagtitiis, ay nakatala sa mga makikinang na pahina ng kasaysayan ng Sacred Defense ng bansa at nagkaroon ng natatanging papel sa mga mahahalagang tagumpay ng panahong iyon.
Binanggit din niya ang aktibong partisipasyon ng mga mamamayan ng Gilan sa likod ng mga linya ng digmaan:
“Ang mamamayan ng Gilan ay laging nasa unahan, sa pamamagitan ng mga kilusang mamamayan at buong pusong suporta sa mga mandirigma, na naging matibay na haligi sa Sacred Defense. Ang pagkakaisa at pagtutulungan na ito ang nagpatibay sa mga linya ng digmaan at pumigil sa kaaway laban sa bakal na determinasyon ng mamamayang Iraniano.”
Binigyang-diin ni Vahidi ang pagpapatuloy ng landas ng paglaban:
“Ngayon, ang paglaban ng mga inaaping mamamayan ng Gaza ay pagpapakita rin ng parehong diwa at landas na pinagtanggol ng ating mga martir. Ang kanilang pagtitiis at pagtitiyaga ay simbolo ng pandaigdigang pakikibaka laban sa pang-aapi at imperyalismo, at dapat kilalanin bilang halimbawa para sa lahat ng malaya sa mundo.”
Dagdag niya, ipinakita ng mamamayang Iraniano sa ilalim ng matalinong pamumuno at malakas na presensya ang pambihirang pagtitiis at katatagan laban sa kombinasyong digmaan, psychological operations, at malawakang parusa ng kaaway, na naging dahilan upang ang mga kaaway ay maraming beses napilitang umatras. Ito ay walang kapantay sa kasaysayan ng Iran at simbolo ng pambansang determinasyon at karangalan.
Tinalakay din niya ang mga gabay ng Kataas-taasang Lider ng Rebolusyon:
“Maraming beses nang binigyang-diin ng aming Pinuno na malapit na tayo sa rurok ng tagumpay, at ang marangal na landas ng pagtatanggol sa rebolusyon at mga pagpapahalaga nito ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pagtitiis, kaalaman, at pagkakaisa ng mamamayan.”
Hinihikayat ni Vahidi ang kahalagahan ng mga kongreso para sa mga martir:
“Ang mga pagtitipong ito ay hindi lamang nagpapanatili sa alaala ng ating minamahal na martir, kundi tinitiyak din na ang mga susunod na henerasyon ay may ganap na kaalaman sa kanilang mga pagpapahalaga at sakripisyo, at manatiling matibay sa pagtatanggol sa rebolusyon.”
Sa pagtatapos, binigyang-diin niya:
“Ang mga martir sa pamamagitan ng kanilang buhay ay nagpatibay sa saligan ng seguridad at kasarinlan ng bansa. Ngayon, tungkulin natin na panatilihin ang mga pagpapahalaga ng rebolusyon, palakasin ang kultura ng pagtitiis at sakripisyo, at ipagpatuloy ang kanilang landas upang mapanatili ang seguridad at karangalan ng Islamic Iran.”
