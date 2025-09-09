Mga Israeli na Eroplano, Naglunsad ng Pag-atake sa Mga Militar na Posisyon sa Homs, Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Air Defense College sa paligid ng Homs, gitnang Syria.
Kwarters Militar sa Saqoubin, hilaga ng Latakia.
Paligid ng Palmyra (Tadmur), gitnang Syria.
Ang mga pag-atake ay isinagawa ng Israeli Air Force.
Konteksto:
Pagkatapos ng pagbagsak ng rehimen ni Bashar al-Assad noong Disyembre 2024, patuloy na nilalabag ng Israel ang soberanya ng Syria.
Paulit-ulit na binibigyang-katwiran ng Israel ang mga pag-atake gamit ang argumento na:
Nais nitong gawing "demilitarized zone" ang timog Syria.
"Proteksyon sa Druze community" bilang dahilan ng interbensyon.
Reaksyon ng Syria:
Ayon kay Foreign Minister Asaad al-Shaybani, hindi naghahanap ng digmaan ang Damascus.
Paulit-ulit niyang ipinapanukala ang pagpapatupad ng 1974 Disengagement Agreement bilang solusyon sa tensyon.
Noong 8 Disyembre 2024, iniulat ng Israel ang pagkasira ng kasunduang ito at sinakop ng kanilang hukbo ang demilitarized zone sa Golan Heights, na matagal nang kontrolado ng Israel.
Background:
Ang 1974 Disengagement Agreement ay nilagdaan pagkatapos ng Yom Kippur War (1973), at nagtatag ng linya ng hiwalay ng pwersa sa pagitan ng Israel at Syria.
…………
328
Your Comment