Pezeshkyan: Kung Nagkakaisa ang Muslim na Mundo, Hindi Aangatin ng Israel at Amerika ang Gaza at Lebanon

Sinabi ni President Masoud Pezeshkiyan sa 39th Islamic Unity Conference sa Tehran na ang pagkakaisa ng mga Muslim ay susi sa pagtatanggol laban sa agresyon ng Israel at Amerika.
Pangunahing Punto mula sa Talumpati:
Halimbawa mula sa Propeta Muhammad (SAW):
Noong Hijra sa Medina, pinagsama niya ang magkakaaway na tribo at itinatag ang ugnayang pagkakapatiran.
Dahil dito, makalipas ang sampung taon, naipagtanggol at naipagtanggol niya ang Mecca.
Punto sa Kasalukuyang Muslim na Mundo:
Ang kawalan ng pagkakaisa ang dahilan kung bakit nagiging madali para sa Israel at Amerika ang pagsakmal sa Gaza, Lebanon, at iba pang bansang Muslim.
Ang mga Muslim ay nagkakawatak-watak at nag-aaway, kaya’t nagagawa ng mga banyagang bansa na magbenta ng armas at samantalahin ang yaman ng mga bansa.
Pananaw sa Karahasan at Paglabag sa Karapatang Pantao:
Pinuna niya ang pagpatay sa mga kababaihan at bata, at sinabing ang mga banyagang bansa ay nagtatakda ng double standard sa karapatang pantao.
Pagpapalakas ng Muslim na Pagkakaisa:
Dapat magsimula sa sarili at isabuhay ang pagkakaisa at pagkakapatiran na itinuro ni Propeta Muhammad (SAW).
Ang tunay na kapangyarihan ng Muslim na mundo ay nakasalalay sa solidarity, katarungan, at pagkakapatiran sa loob ng komunidad.
Praktikal na Panawagan:
Ang pagkakaisa ay hindi lamang simbolo kundi dapat maisabuhay sa pang-araw-araw na buhay at relasyon sa iba pang mga bansang Muslim.
Kung magtatagumpay, hindi matitinag ng Israel o Amerika ang Muslim na mundo, kahit may armas o militari silang kapangyarihan.
Pangwakas na Mensahe:
Ang pulong ay simula ng pagkakabuo ng pagkakaisa at pagkakapatiran sa Muslim na mundo, alinsunod sa aral ng Qur’an at halimbawa ni Propeta Muhammad (SAW).
Ang pagkakaisa at pagsasabuhay ng katarungan ang magiging sandata upang mapanatili ang karangalan at dignidad ng mga Muslim.
