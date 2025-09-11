“Ang rehimeng Siyonista ay naglalayong sakupin ang rehiyon at tuluyang puksain ang Palestina / Isang ‘makasaysayan at walang kaparis’ na pagpatay at p

Ayon sa kanya, itinuturing ng mga Amerikano na isang “sagradong misyon” ang pagtulong sa henosidyo ng ummah at ang paghahanda para sa itinataguring “Dakilang Israel”.
Presyon sa Lebanon at Patuloy na Pagsalakay sa Syria
Tinukoy niya ang patuloy na presyur sa Lebanon upang tanggalan ng armas ang Hezbollah, habang ang Israel naman ay patuloy na nagpapalakas ng sarili nitong sandata. “Ang tuloy-tuloy na pag-atake ng Israel sa Syria ay isang aral para sa lahat ng Arabo at sa sinumang tutol sa landas ng jihad,” dagdag niya.
Pagsalakay sa Qatar at Kawalang-Galang sa mga Soberanya
Ibinunyag ni al-Houthi na sinalakay ng Israel ang Qatar bilang bahagi ng pagpapalawak ng kanilang agresyon sa rehiyon. “Hindi iginagalang ng kaaway ang karapatan at soberanya ng mga bansang Arabo,” aniya, at malinaw ang suporta ng Amerika sa operasyong ito.
Ipinaliwanag niyang ang pag-atake sa Qatar ay may dalawang layunin: una, ang hadlangan ang pangunahing papel ng Qatar sa mga usapang pangkapayapaan para sa Gaza; at ikalawa, ang tahasang paglapastangan sa soberanya ng Qatar. Pinuri niya ang kabiguan ng tangkang pag-atake laban sa delegasyon ng Hamas sa Doha at nagpasalamat sa Diyos sa kabiguang ito.
Tugon ng mga Puwersa ng Paglaban
Ipinahayag ni al-Houthi ang matagumpay na mga operasyon ng yunit ng drone: 23 drone ang tumama sa mga target sa Khedera, Jaffa, Ashdod, Ashkelon, Negev, at Eilat (Umm al-Rashrash). Nagsagawa rin sila ng matagumpay na pag-atake sa tinatawag ng Israel na Ramon Airport at sa Lod Airport, pati na dalawang operasyon laban sa mga barkong pangkalakalan ng Israel sa hilagang Dagat Pula.
Patuloy na Panawagan para sa Paglaban
Binigyang-diin niya na ang kamakailang pag-atake ng Israel sa Yemen ay walang naidulot na tagumpay at nagpapakita lamang ng kanilang kawalan ng pag-asa. “Ang mga krimen ng Israel ay hindi makakabali ng aming determinasyon; lalo lamang nitong pinatitibay ang aming paninindigan,” aniya.
Nanawagan siya sa buong sambayanang Yemeni at sa mga mamamayang Arabo at Muslim para sa isang milyong kataong martsa kinabukasan, Biyernes, bilang pakikiisa sa sambayanang Palestino at upang tuligsain ang patuloy na agresyon ng rehimeng Siyonista. “Ang krimen laban sa Qatar ay hindi lamang paglabag sa soberanya nito, kundi isang hayagang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng bansang Arabo at Islamiko, at isang banta sa panrehiyon at pandaigdigang seguridad,” pagtatapos ni Sayyid Abdul-Malik al-Houthi.
............
Your Comment