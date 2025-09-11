“Pangwakas na Pahayag ng Pulong ng Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asemblea ng Ahlul-Bayt (a) – Mula sa Pagtitiyak sa Pagkakaisa, hanggang sa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (AS) News Agency – Balitang ABNA24 – pagkatapos ng pagpupulong, nagpalabas ang Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) ng isang pahayag.
Nilalaman ng pahayag:
> Sa ngalan ng Allah, ang Pinakamaawain, ang Pinakamahabagin.
“O Propeta! Tunay na isinugo ka Namin bilang saksi, tagapaghatid ng mabuting balita at tagapagbabala (45), at bilang tagapag-anyaya tungo sa Allah sa Kanyang pahintulot at isang maliwanag na ilawan (46). At iparating mo ang magandang balita sa mga mananampalataya na para sa kanila ay may dakilang biyaya mula sa Allah.” (Surah al-Anbiya, 47)
Sa bisperas ng ika-isang libo at limang daang anibersaryo ng kapanganakan ng Pinakadakilang Propeta Muhammad (saw) at ng kanyang kagalang-galang na apo, na si Imam Ja‘far al-Sadiq (as), ginanap ang ika-195 na pulong ng Kataas-taasang Konseho ng Pandaigdigang Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS) noong 15/06/1404. Ika-15 ng Setyembre, 2025, sa Tehran, na kung saan dinaluhan ng maraming mga kasaping opisyal.
Idinaos ang pagpupulong sa panahong nasasaksihan ng mundong Islam ang tumitinding mga sabwatan ng pandaigdigang imperyalismo at ng rehimeng Siyonista laban sa mga mamamayang Muslim sa rehiyon, lalo na sa Palestina, Lebanon, Iran at sa Yemen. Ang malulupit na krimen ng rehimeng Siyonista sa mga digmaan at mga duwag na pag-atake laban sa mga walang kalaban-labang mamamayan, at ang pagpaslang sa mga inosenteng sibilyan, mga kumander at siyentipiko ng mga bansa sa rehiyon ay bahagi lamang ng mapaniil na prosesong ito.
Sa pulong na ito, tinalakay at sinuri ang pinakabagong mga kaganapang pampulitika, pangkultura at panlipunan sa mundong Islam, na may espesyal na pansin sa kalagayan ng mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (AS) sa buong sanlibutan. Bukod sa mga usapin hinggil sa Asemblea, ipinahayag din ng mga kasapi ang kanilang mga pananaw gaya ng mga sumusunod:
1. Pagkakaisa ng mga Muslim. Sa paglapit ng anibersaryo ng kapanganakan ng Pinakadakilang Propeta, mahigpit na inirerekomenda sa mga tagasunod ng Ahlul-Bayt (AS) at lahat ng mga Muslim na tularan ang mga aral ng Banal na Qur’an at ang dalisay na Sunnah, at magsagawa ng mga kongkretong hakbang tungo sa pagkakaisa ng mga Muslim; labanan ang lahat ng mga planong rasista, makasekta at pampaghati-hati; at harapin nang may determinasyon ang malawakang mga sabwatan ng mga kaaway upang pahinain ang kapangyarihan ng mga Muslim.
2. Arbaeen. Ang pandaigdigang taunang kaganapang Arbaeen at ang napakalaking paglalakad ng mga deboto para bisitahin si Imam Husayn (as) ay isang dakilang pandaigdigang pagdiriwang kung saan milyon-milyon mula sa iba’t ibang relihiyon at sekta ang mga lumahok. Pinupuri at pinasasalamatan ng Konseho ang masigla at tapat na pagdalo ng mga kalahok at tagapaglingkod ng mga Husayni mawkeb, gayundin ang bayan at pamahalaan ng Iraq sa pagbibigay ng seguridad at pagtanggap sa mga peregrino. Ipinapaalala ang pangangailangang lubos na gamitin ang lahat ng kapasidad ng kaganapang ito at maging mapagmatyag laban sa mga banta ng mga kaaway.
3. Palestina at Gaza. Sa ikalawang anibersaryo ng bagong alon ng mga krimen ng rehimeng Siyonista at ng malagim na kalagayan sa Gaza at sa buong sinasakop na Palestina, naniniwala ang mga kalahok na ang tanging paraan upang wakasan ang pagdurusa ng mga mamamayan ng rehiyon at ang mga krimen ng rehimeng ito ay ang pagkakaisa ng mundong Islam at ng mga nagmamahal sa kalayaan laban sa rehimeng pumapatay sa mga bata. Nanawagan sila na gamitin ng mundong Islam ang sarili nitong malalaking kakayahan upang iligtas ang mga inosenteng buhay, wakasan ang mapang-agaw na pananalakay at palayain ang mga lupang sinasakop ng Palestina.
Kondenado rin nila ang mga planong mapanlupig ng rehimeng Siyonista para sa pag-okupa at paglikha ng “Dakilang Israel,” at nanawagan ng matibay na pagtutol ng mga pamahalaan at mamamayang Muslim at ng lahat ng mapagmahal sa kalayaan laban sa mapanganib na normalisasyong tinatawag na “Abraham Accords,” at sa sama-samang pagkilos upang hadlangan ang mga planong ito.
4. Media at digital na espasyo. Ang media at cyberspace ay pinakamabisang kasangkapan upang ihatid ang misyon ng Islam at ng mga turo ng mga Propeta at ng mga Imám (AS). Dapat itong gamitin upang ipaliwanag ang katotohanan at labanan ang nakalalasong propaganda ng mga kaaway. Hinihikayat ang lahat ng manggagawa sa media at digital na larangan na ilagay sa pinakamataas na prayoridad ang “jihad ng pagpapaliwanag” at ang wastong paglalarawan sa mga aspeto ng kaalaman, moralidad, at lipunan ng Islam at ng paaralan ng Ahlul-Bayt (AS).
5. Pagpapasya sa sariling kapalaran at pagtatanggol. Ipinahayag ng mga kalahok ang kanilang pagpapahalaga sa karapatan ng mga bansa na tukuyin ang sarili nilang kapalaran, ang ganap na kasarinlan, at ang karapatan sa makatarungang pagtatanggol laban sa pananalakay. Pinuri nila ang mga pag-unlad na siyentipiko at pang-depensa ng Islamikang Republika ng Iran, na ipinakita sa 12-araw na ipinag-utos na digmang ipinataw ng mga Amerikano at Siyonista, isang digmaang nauwi sa lubos na pagkabigo ng mga kaaway dahil sa matalinong pamumuno ng Kataas-taasang Pinuno at pagkakaisa ng mamamayang Muslim sa Iran. Ipinahayag nila ang kanilang pagsunod sa pamumuno ng Wali al-Faqih at binigyang-diin na ang kanyang mga tagubilin ang magiging huling gabay sa pagwawakas ng mga krisis at paghadlang sa mga sabwatan.
6. Yemen. Pinuri ng mga kasapi ang katatagan at tapang ng pamahalaan at mamamayan ng Yemen sa pagharap sa mga pag-atake ng Siyonista at sa kanilang pagtugon sa malawak at malupit na mga krimen ng rehimeng iyon laban sa mga api sa Palestina at Gaza. Itinuturing nila itong halimbawa at huwaran para sa iba pang bansang Islamiko at Arabo.
7. Hezbollah. Pinuri nila ang matuwid at matapang na mga paninindigan ng iginagalang na Kalihim-Heneral ng Hezbollah sa Lebanon, si Hujjat al-Islam wal-Muslimin Hajj Sheikh Na‘im Qasim, sa pagtutol sa mga sabwatan at pakikialam ng mapang-aping Amerika at mga kaalyado nito upang gawing walang depensa ang Lebanon at tanggalin ang mga armas ng Islamikong Resistance. Pinarangalan din nila ang mga martir ng Lebanon, lalo na si Shaheed Sayyid Hassan Nasrallah, na tinaguriang “Martir ng mga Martir ng Islamikong Resistance,” ang kanyang kahalili na si Shaheed Sayyid Hashem Safi al-Din, at iba pang mga Shuhadah ng pinuno ng mga mandirigmang Hezbollah, sa Lebanon.
8. Pasasalamat sa pamunuan ng Iran at sa Asemblea. Nagpahayag sila ng pasasalamat sa Kataas-taasang Pinuno para sa muling pagtatalaga kay Ayatollah Ramezani bilang Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asemblea ng Ahlul-Bayt (AS), at pinuri din nila ang kanyang maalam at mapanagutang pamumuno, gayundin ang pagsisikap ng mga opisyal ng banal na institusyong ito. Nagpahatid sila ng pasasalamat sa mamamayan at pamahalaan ng Islamikang Republika ng Iran sa pamumuno ng Kataas-taasang Pinuno ng Islamikang Rebolusyonaryo, Kanyang Kabunyian, si Ayatollah al-Uzma Imam Khamenei at sa Pandaigdigang Asemblea ng Ahlul-Bayt (a) sa pagho-host ng pulong na ito.
> At ang huli sa aming pananalita: Ang lahat ng papuri ay sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng buong sanlibutan.
16/06/1404 Hijri-Shamsi – katumbas ng 14 Rabi‘ al-Awwal 1447 Hijri - 15/7/2025.
