Maduro: Milyun-milyong Venezuelano Handa na Para sa Laban at Pagtutol sa mga Mananakop na Amerikano

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kinondena ng Pangulo ng Venezuela ang pag-atake ng rehimen ng Israel sa Qatar at binanggit ang kahandaan ng mamamayan ng kanyang bansa na lumaban sa mga mananakop na Amerikano.
Tumugon si Nicolás Maduro, Pangulo ng Venezuela, sa pag-atake ng rehimen ng Israel sa Qatar.
Dagdag niya: Ipinapahayag namin ang aming pagkakaisa sa Qatar at sa Emire ng bansa laban sa kriminal na pag-atake ng rehimen ng Israel.
Pagkatapos ay binanggit ng Pangulo ng Venezuela ang kahandaan ng bansa na harapin ang anumang kilos ng Amerika laban sa kanila, at nagpahayag: Ang mamamayan ng Venezuela ay handa na labanan at tutulan ang anumang kailangan nilang labanan at tutulan. Hindi alam ng mga imperyalista na ang Bolivarian Revolution ay naging isang makapangyarihang kolektibong puwersa.
Binigyang-diin ni Maduro: Milyun-milyong kalalakihan, kababaihan, at kabataan sa Venezuela ang handa na para sa labanan at pagtutol sa mga mananakop na Amerikano.
…………..
328
Your Comment