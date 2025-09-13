Nag-suspinde ang UN sa Tulong Para sa Mga Nagbalik na Afghan na Migrante

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) na dahil sa pagbabawal sa pagtatrabaho ng kababaihan ng pamahalaan ng Afghanistan, itinigil nila ang kanilang operasyon sa mga cash distribution centers para sa mga nagbalik na Afghan sa buong Afghanistan.
Ayon sa International AhlulBayt (AS) News Agency – ABNA – sinabi ng UNHCR na ang hakbang na ito ay bunsod ng pagbabawal sa kababaihan na magtrabaho sa ilalim ng pamahalaan ng Taliban. Bilang resulta, itinigil ang kanilang operasyon sa mga sentro ng pamamahagi ng pera para sa mga nagbalik na Afghan sa buong bansa.
Dahil sa pagpapaalis ng mga babaeng empleyado ng ahensya ng UNHCR ng Taliban, sinabi ng UNHCR na: ang desisyong ito ay ginawa batay sa mga operational na dahilan, sapagkat imposibleng magsagawa ng interbyu at mangalap ng impormasyon mula sa 52 porsyento ng mga nagbalik na Afghan na kababaihan nang walang mga babaeng kawani.
Dagdag pa sa pahayag, nakikipag-usap ang ahensya sa mga namumuno sa bansa upang maibalik ang mga babaeng empleyado sa kanilang trabaho.
