Israel na Militar, Nag-ulat ng Pagharang sa Isang Raketang Pinaputok Mula Yemen

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ng Israel na militar na naharang nila ang isang raketang pinaputok mula sa Yemen patungo sa mga nasasakupang teritoryo.
Sinabi ng militar ng Israel ngayong araw (Sabado) na ang kanilang mga sistema ng depensa ay naharang ang isang raketang pinaputok mula Yemen patungo sa Israel. Lumabas ang balita matapos tumunog ang mga alarma sa maraming lugar, kabilang ang Tel Aviv.
Ipinahayag ng Command ng Panloob na Harapan ng Israel na ang mga warning siren ay nag-aktibo sa ilang mga lungsod sa sentro ng nasasakupang teritoryo at mabilis na nagpunta ang mga tao sa mga shelter. Wala pang ulat tungkol sa mga nasawi o seryosong pinsala.
Ang pag-atakeng ito ay bahagi ng sunod-sunod na operasyon ng drone at raketa ng mga puwersang militar ng Yemen laban sa mga target ng Israel; mga operasyon na lumakas mula nang magsimula ang genocidal na digmaan laban sa Gaza noong Oktubre 7, 2023.
Gumamit ang mga puwersang militar ng Yemen ng mga ballistic missiles at kamikaze drones laban sa Israel, pati na rin sa mga barkong pangkalakalan na may kaugnayan sa rehimen. Ayon sa kanila, ang mga pag-atakeng ito ay bilang pagkakaisa sa mga Palestino na nasa Gaza na nasa ilalim ng mass killing ng Israel.
Ilan sa mga pag-atake ay tumarget sa mahahalagang paliparan ng Israel, kabilang ang Ben Gurion Airport malapit sa Tel Aviv at Ramon Airport sa katimugang bahagi ng nasasakupang teritoryo. Bilang tugon, ilang ulit pinagbomba ng Israel ang Yemen at iginiit na tinarget nila ang mga lokasyon na may kinalaman sa kapasidad militar ng mga puwersang militar ng Yemen.
Pagbomba ng Israel
Kamakailan, naglunsad ang Israel ng ilang airstrike sa lungsod ng Sanaa at lalawigan ng Al-Jawf noong nakaraang Miyerkules, na ayon sa Ministry of Health ng Yemen ay nag-iwan ng hindi bababa sa 35 patay at 131 sugatan.
Noong katapusan ng Agosto, ilan sa mga opisyal ng Yemen, kabilang si Ahmed Ghalib Al-Rahwi, Punong Ministro ng Yemen, ay nasawi sa mga airstrike ng Israel sa lungsod ng Sanaa.
Mula Oktubre 7, 2023, suportado ng Estados Unidos, naglunsad ang Israel ng digmaan laban sa Gaza Strip na nagdulot ng pagpatay, gutom, pagkasira, at sapilitang paglikas. Patuloy ang digmaan kahit na hindi pinapansin ng Tel Aviv ang mga internasyonal na panawagan at utos ng International Court of Justice.
Ayon sa Ministry of Health ng Palestine, humigit-kumulang 63,000 ang nasawi at 159,266 ang nasugatan. Karamihan sa mga biktima ay mga babae at bata. Bukod dito, mahigit 9,000 ang nawawala, daan-daang libo ang nawalan ng tirahan, at gutom ang kumitil sa buhay ng 317 Palestinian, kabilang ang 121 bata.
