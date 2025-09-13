Video | Pagdalo ng mga Lider ng Hamas sa Seremonya ng Pagdadalamhati para sa mga Martir ng Atake ng Israel sa Qatar
13 Setyembre 2025 - 12:04
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ilang lider ng Hamas ang dumalo sa seremonya ng pagdadalamhati para sa mga martir ng atake ng Israel sa Qatar. Ipinahayag ng Hamas na nakaligtas ang pamunuan ng kilusang ito mula sa hindi matagumpay na pag-atake ng Israel sa kabisera ng Qatar, ngunit ang insidente ay nagdulot ng pagkamatay ng ilang tao, kabilang ang anak ni Khalil al-Hayya, ang kanyang tagapamahala ng opisina, at isang kasapi ng internal security forces ng Qatar. …………. 328
