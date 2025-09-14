Konseho ng Seguridad ng UN, Nagpahayag ng Pagkontra sa Israeli Attack sa Qatar at Pinagtibay ang Suporta sa Kalayaan ng Bansa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagsagawa ang United Nations Security Council (UNSC) ng isang emergency session upang talakayin ang pag-atake ng Israel sa Qatar, at naglabas ang mga miyembro ng isang pahayag na nagpahayag ng pagkontra sa mga kamakailang pag-atake sa kabisera ng Qatar.
Pinabulaanan ng UNSC ang mga pag-atake na naganap sa Doha.
Binibigyang-diin ng mga miyembro ang kailangang itigil ang eskalasyon at pinagtibay ang kanilang suporta sa kasarinlan at soberanya ng Qatar.
Ipinahayag din nila ang malalim na panghihinayang sa pagkamatay ng mga sibilyan sa mga pag-atake.
Kinilala rin nila ang mahalagang papel ng Qatar sa mga pagsisikap sa mediation sa rehiyon, kasama ang Egypt at Estados Unidos.
Ang sesyon ay ginanap sa New York sa presensya ng Prime Minister at Foreign Minister ng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Inilarawan ng karamihan sa mga delegadong internasyonal na ang Israeli bombardment ay naglalayong hadlangan ang mga pagsisikap ng mga mediator na wakasan ang digmaan sa Gaza.
Binanggit din ang pagpapahalaga sa mediation at kontribusyon ng Qatar sa pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon.
