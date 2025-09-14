Tumaas ang mga pag-atake ng ISIS sa Niger / 127 patay sa loob ng ilang buwan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Simula noong Marso, nagsagawa ang ISIS ng hindi bababa sa limang nakamamatay na pag-atake sa kanlurang bahagi ng Niger na nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 127 sibilyan.
Iniulat ng Human Rights Watch na tumindi ang mga pag-atake ng ISIS sa kanlurang Niger, at mula Marso hanggang ngayon, mahigit 127 katao ang napatay sa limang magkakahiwalay na insidente.
Tinukoy ng ulat ang rehiyon ng Tillabéri, na nasa hangganan ng Niger kasama ang Mali at Burkina Faso, bilang isa sa pinakamadugong serye ng operasyon ng ISIS sa mga nakaraang taon. Ayon sa mga saksi, ang mga umaatake ay nakilala dahil sa partikular na kasuotan at paunang banta mula sa ISIS.
Binibigyang-diin ng ulat na hindi pinansin ng militar ng Niger ang paulit-ulit na babala mula sa mga residente ng mga nayon at hindi tinugunan ang kanilang kahilingan para sa proteksyon.
Ang militar na pamahalaan ng Niger, na nanungkulan noong 2023 matapos ang isang kudeta, ay ipinaliwanag noon ang pagpapatalsik sa sibilyang pamahalaan bilang dahil sa kahinaan nito sa pagharap sa kawalang-katiyakan. Ngunit ipinapakita ng mga datos sa seguridad na bago ang kudeta, may bahagyang pagbuti na ang sitwasyon.
Tinawag ng Human Rights Watch ang mga pag-atakeng ito bilang malinaw na krimen sa digmaan at nanawagan sa pamahalaan ng Niger na magsagawa ng agarang imbestigasyon at papanagutin ang mga responsable. Ayon sa organisasyon, hanggang ngayon ay wala pang tugon mula sa Ministry of Justice ng Niger hinggil sa bagong ulat.
………….
328
Your Comment