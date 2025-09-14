Pag-aresto sa Isang Alkalde at Dose-dosenang Iba pang Opisyal na Tutol kay Erdogan sa Istanbul

Ngayong araw (Sabado), nagpapatuloy ang mga opisyal ng hudikatura sa Turkey sa serye ng pag-aresto laban sa mga alkalde at iba pang pulitiko na tutol kay Recep Tayyip Erdogan, kabilang ang Alkalde ng Bayrampaşa sa Istanbul at 47 iba pang opisyal. Ngayong araw (Sabado), nagpapatuloy ang mga opisyal ng hudikatura sa Turkey sa serye ng pag-aresto laban sa mga alkalde at iba pang pulitiko na tutol kay Recep Tayyip Erdogan, kabilang ang Alkalde ng Bayrampaşa sa Istanbul at 47 iba pang opisyal.
Iniutos ng Opisina ng Piskal ng Istanbul ang pag-aresto ng mga opisyal kaugnay sa isang kaso ng pangingikil, katiwalian, pandaraya, at sabwatan sa mga bid ng munisipyo ng Bayrampaşa.
Sa isang pahayag sa social media (X/Twitter), tinanggihan ni Hasan Mutlu, Alkalde ng Bayrampaşa, ang mga akusasyon at sinabi:
"Ang mga nangyayari ay bahagi ng operasyon na politikal at walang batayan. Minamahal na mga residente ng Bayrampaşa, makakaasa kayo na sama-sama nating malalampasan ang mga paratang at aksyon na dulot ng kawalan ng katapatan."
Sa nakaraang isang taon, daan-daang opisyal ng munisipyo at pulitiko mula sa partido na tutol kay Erdogan, kabilang si Ekrem İmamoğlu, Alkalde mismo ng Istanbul, ay naaresto. Si Hasan Mutlu ang ika-labing pitong alkalde mula sa Republican People’s Party (CHP) na naaresto sa nakaraang taon. Maraming opisyal ng munisipyo sa Turkey ang naaresto sa mga nakaraang buwan dahil sa paratang ng katiwalian.
Iniulat ng Anadolu Agency na si İmamoğlu ay itinuturing na pangunahing kalaban ni Erdogan sa darating na halalan sa pagkapangulo, at nagdulot ng malawakang protesta ang kanyang pag-aresto.
Tinuturing ng CHP na ang mga pag-aresto at paratang ay bahagi ng “agresibong kampanya” ng pamahalaan upang pahinain ang mga kalaban at pagaanin ang daan para sa panibagong limang taong termino ni Erdogan bilang Pangulo. Gayunpaman, itinanggi ng pamahalaan ang mga paratang na ito at iginiit na ang mga korte sa Turkey ay independyente.
Nakatalagang magaganap sa Lunes ang isang mahalagang hukuman sa Turkey tungkol sa posibleng pagwawakas ng 2023 Congress ng CHP, na maaaring magdulot ng pagbabago sa pamunuan ng partido at kaguluhan sa loob nito. Ang CHP ay nakapagtala ng mahahalagang tagumpay sa lokal na halalan ng nakaraang taon sa Turkey.
…………..
328
Your Comment