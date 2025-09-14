Mga Moske sa Scotland, Pinalakas ang Kanilang Seguridad

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Glasgow Central Mosque ay ngayon ay nasa ilalim ng 24-oras na proteksyon bilang resulta ng mga pangyayari sa nakaraang ilang buwan.
Ipinalakas ng mga moske sa buong Scotland ang kanilang mga hakbang sa seguridad matapos maiwasan ang ilang mga anti-Islam na aksyon at pag-atake sa mga sentrong Islamiko. Ang pinakamalaking moske sa bansa, sa Glasgow, ay kasalukuyang nasa ilalim ng 24-oras na proteksyon.
Ayon sa lokal na media, sinabi ni Omar Afzal, isa sa mga miyembro ng Scottish Mosque Association, na mayroong malaking takot at pag-aalala sa komunidad. Idinagdag niya: "Talagang nararamdaman ang banta; ang mga moske sa buong Scotland ay nire-review ang kanilang seguridad at nagpaplano na palakasin pa ito."
Dagdag niya: "Ang ilang sentro ay dati nang nag-hire ng mga tagapagbantay; ngayon, bilang resulta ng mga pangyayari sa nakaraang ilang buwan, ang Glasgow Central Mosque ay nasa ilalim ng 24-oras na proteksyon."
Ulat ng Anadolu noong Sabado ng gabi: Ang mga hakbang na ito ay isinagawa matapos ang ilang insidente ng karahasan. Noong Marso, habang ang mga tao ay nagsasagawa ng kanilang mga ritwal sa isang moske sa Aberdeen, isang kabataan ang umatake at sinira ang bintana. Sumunod na buwan, isang moske sa Elgin ang nakaranas ng katulad na anti-Islam na aksyon na nagresulta sa pagkabasag ng mga bintana.
Kamakailan, inihayag ng Newton Mearns Islamic Center na may lalaking umatake sa isang babaeng estudyante sa kalye at nagbanta sa mga Muslim.
Noong Agosto ng kasalukuyang taon, hinatulan naman ng korte sa Scotland ang isang 17-anyos na kabataan sa kasong nagplano na sunugin ang Muslim center sa Greenock.
