Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bagamat ang Aprika ay mayaman sa kultural na pagkakaiba-iba at may lumalagong ekonomiya sa maraming bansa, patuloy pa rin itong ipinapakita sa pandaigdigang media bilang isang kontinente ng kahirapan at digmaan.
Matagal nang nahuhuli ang Aprika sa negatibong stereotype, na naglalarawan dito bilang lupa ng kahirapan, katiwalian, at labanan, na pumipigil sa mga dayuhang mamumuhunan. Ang ganitong mga imahe ay hindi lamang nakakaapekto sa pananaw ng mga tao sa mundo, kundi may tunay na epekto sa ekonomiya at kinabukasan ng milyong-milyong tao.
Paano Nililikha ng Media ang Negatibong Imahe:
Para sa dekada, ipinakilala ng mga kanluraning media ang Aprika sa pamamagitan ng nakalulungkot at dramatikong balita. Halimbawa, noong 13 Mayo 2000, inilathala ng The Economist ang pabalat na may titulong “The Hopeless Continent,” na may imaheng lalaking may dalang baril sa balikat sa harap ng mapa ng Aprika. Ang imaheng ito ay umabot sa mahigit isang milyong mambabasa at pinaikli ang isang kontinente na may 1.5 bilyong tao sa 54 na bansa sa tatlong salita lamang.
Kahit na higit sa dalawang dekada na ang lumipas, nananatiling laganap ang mga negatibong stereotype sa media ng Amerika at pandaigdig. Halimbawa, noong 2014 US-Africa Summit, mas binigyang-diin ng media ang Ebola kaysa sa bilyon-bilyong dolyar na pamumuhunan.
Karaniwang Stereotype:
Ang Aprika ay isang bansa lamang, imbes na isang kontinente ng 54 na bansa.
Lahat ay disyerto at mainit.
Walang inobasyon at teknolohiya.
Lahat ay nasa matinding kahirapan.
Mapanganib at puno ng sakit para sa paglalakbay.
Sa katotohanan, bansa tulad ng Nigeria at South Africa ay kabilang sa mga emerging economies, at may mga sikat na destinasyon sa turismo tulad ng Morocco, Tanzania, Senegal, at South Africa.
Epekto sa Ekonomiya:
Ang negatibong imahe ay nagdudulot ng mas mataas na risk premium sa mga African bonds, na nagreresulta sa karagdagang $4 bilyon kada taon sa interes sa mga bansang tulad ng Kenya at Egypt. Ito rin ay nagpapalala sa kahirapan, kawalan ng trabaho, at iba pang sosyal na krisis.
Solusyon:
Ipakilala ang mga totoo at positibong kwento tungkol sa Aprika.
I-highlight ang pag-unlad ng ekonomiya, oportunidad sa pamumuhunan, teknolohikal na inobasyon, at kultural na yaman.
Palakasin ang transparency ng datos at suportahan ang mga institusyon na kumakalaban sa stereotype.
Ayon sa World Bank, inaasahang lalaki ang economic growth ng Aprika mula 3.3% noong 2024 patungong 4.3% sa 2026–2027, na nagpapakita ng potensyal at dinamismo ng kontinente na madalas hindi napapansin.
…………..
328
Your Comment