Babala ng Israel sa Plano ni Sisi at sa Pinag-isang Arabong Hukbo

Base sa mga Israeli media, may pag-aalala sa mungkahing itinataguyod ng Ehipto na muling buhayin ang "Pinag-isang Arabong Hukbo", na layuning protektahan ang mga bansang Arab mula sa panlabas na atake, partikular matapos ang Israeli attack sa Doha kamakailan.
Mga pangunahing detalye:
Ang mungkahi ni President Abdel Fattah el-Sisi ay naglalayong bumuo ng isang joint military force na may humigit-kumulang 20,000 sundalo, katulad ng isang Arabong NATO.
Layunin nitong protektahan ang mga miyembrong bansa laban sa mga panlabas na pag-atake, kasama ang banta mula sa Israel.
May koordinasyon sa pagitan ng Ehipto, Saudi Arabia, at France upang palakasin ang diplomatic pressure laban sa Israel.
Reaksyon ng Israel:
Ang ilang Israeli diplomats ay nagbabala na ang inisyatiba ay maaaring ituring na “de facto declaration of war” laban sa Israel.
Sinabi ni Yair Lapid, lider ng oposisyon sa Israel, na ang mungkahi ng Ehipto ay “malakas na suntok” sa mga peace agreements, kabilang ang Abraham Accords, at nakakaapekto sa posisyon ng Israel sa international arena.
Binatikos ni Lapid ang kasalukuyang gobyerno ni Netanyahu, na ayon sa kanya, ay nagdulot ng pagkapinsala sa ugnayan ng Israel sa mga pangunahing kaalyado, at hindi maayos na pinangangasiwaan ang isyu ng mga Israeli prisoners sa Gaza.
Konklusyon:
Ang planong Arab military force ay nakikita bilang strategic na hakbang ng mga bansang Arab upang palakasin ang kanilang depensa at panatilihin ang seguridad sa rehiyon, ngunit nagdudulot ito ng tensyon sa Israel at posibleng maging sentro ng diplomatikong debate sa nalalapit na Arab summit sa Doha.
