“Ang Puso ng Bayan ng Iran ay Panatag sa Kanilang Sandatahang Lakas”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay kay Brigadier General Ahmad Reza Pourdastan, pinuno ng Strategic Studies Center ng Army ng Iran:
Maaaring maging panatag ang puso ng mamamayan ng Iran dahil ang kanilang mga sundalo ay mahusay at handa sa anumang banta.
Sa nakaraang 12-araw na digmaan, ang sandatahang lakas ng Iran ay tumindig laban sa pandaigdigang kapangyarihan at napilitan ang mga kaaway na magbigay ng pagsuko at humingi ng tigil-putukan, na nagpapatunay sa kanilang lakas at tatag.
Anumang galaw ng kaaway ay matatanggap ang matindi at nakakahiya na sagot.
Bagamat nakipaglaban sa pamamagitan ng mga missile, sa hinaharap, handa ang Iran na gamitin ang iba pang paraan ng depensa kung kinakailangan.
Binanggit din niya ang mahalagang papel ng sining sa pagpapakita ng kapangyarihan ng sandatahang lakas, kabilang ang musika at dokumentaryong pelikula, na nakakatulong sa pagtaas ng morale at inspirasyon ng mga sundalo.
Pangwakas na mensahe:
Ang mamamayan ng Iran ay maaaring maging panatag, sapagkat ang kanilang mga anak at kapatid sa militar ay mahusay, handa, at may kakayahan na ipagtanggol ang bansa.
……………
328
Your Comment