Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang ulat ay pagbibigay-pugay kay Hazrat Fatima Masoumeh (AS) bilang isang huwarang babae—malinis, marunong, at may gawaing makadiyos. Ipinapakita rito na siya ay naging inspirasyon at gabay para sa ibang kababaihan, pati na rin sa mga kilalang iskolar at lider ng relihiyon sa Iran tulad nina Ayatollah Boroujerdi, Imam Khomeini, Allameh Tabatabaei, Ayatollah Kashmiri, at Ayatollah Bahjat.
Pangunahing punto ng teksto:
Si Hazrat Masoumeh ay modelo para sa kababaihan at kabataan: marunong, mahinhin, at may paninindigan sa pananampalataya.
Ang kanyang pagka-banal at karisma ay nagbigay ng gabay sa mga taong nag-aaral ng relihiyon at sa mga nagtatanong tungkol sa kanilang pananampalataya.
Binibigyang-diin ang kahalagahan ng kanyang shrines sa Qom bilang lugar ng espiritwal na inspirasyon at koneksyon sa Diyos.
Ang may-akda ay nagpapahayag ng kanyang sariling debosyon at paghingi ng intercession kay Hazrat Masoumeh, habang tinuturing ang sarili niyang “kapitbahay” sa espiritwal na kahulugan.
Sa madaling sabi, ito ay isang awit ng papuri at pagmamahal kay Hazrat Masoumeh bilang isang huwarang babae at espiritwal na gabay sa mga tao at mga iskolar.
