Sa panayam sa “60 Minutes,” binigyang-pansin ni Pangulong Donald Trump ang kanyang relasyon kay Benjamin Netanyahu + Video

Sa panayam sa "60 Minutes," binigyang-pansin ni Pangulong Donald Trump ang kanyang relasyon kay Benjamin Netanyahu, na tinawag niyang "pinakamahusay na Punong Ministro ng Israel," sa kabila ng mga kontrobersiyal na pananaw sa mga aksyon ni Netanyahu sa rehiyon.
Buod ng Panayam: Trump at Netanyahu
Sa kanyang panayam sa CBS 60 Minutes noong Nobyembre 2025, binigyang-diin ni Pangulong Trump ang kanyang papel sa mga negosasyon sa Gitnang Silangan, partikular sa Israel at Gaza. Ayon sa mga ulat:
“Netanyahu ay hindi kailanman tumanggap ng presyon, pero ako ang nagbigay sa kanya ng presyon,” ani Trump, kaugnay ng ceasefire sa Gaza.
Binanggit din niya na hindi niya nagustuhan ang ilan sa mga ginawa ni Netanyahu, ngunit kinilala ang kakayahan nito bilang lider.
“Panahon na para sa kasunduan, at gusto na ni Netanyahu na makipagkasundo,” dagdag pa niya, na tumutukoy sa mga negosasyong pangkapayapaan sa rehiyon.
Kontrobersiya sa Pahayag
Ang pagtawag ni Trump kay Netanyahu bilang “pinakamahusay” ay umani ng matinding reaksyon, lalo na sa mga kritiko ng mga hakbang ng Israel sa Gaza at West Bank. Bagama’t hindi direktang tinukoy sa panayam ang mga alegasyon ng “genocide,” ang mga taguri sa media ay nagpapahiwatig ng matinding pagtutol sa mga aksyon ng Israel sa mga sibilyan.
Netanyahu ay kasalukuyang nahaharap sa mga kaso ng korupsiyon sa Israel, kabilang ang bribery at breach of trust.
Sa parehong panayam, sinabi ni Trump na makikialam siya sa kaso ni Netanyahu, at nais niyang “tulungan siya nang kaunti”.
Kontekstong Pangrehiyon
Ang panayam ay isinagawa sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gaza, kung saan:
Nagpatupad si Trump ng ceasefire proposal na naglalayong pilitin ang Hamas na mag-disarma, o sapilitang tanggalan ng armas.
Inangkin ni Trump na siya ang responsable sa paglaya ng mga bihag mula sa Gaza, na bahagi ng kanyang peace plan.
Pagsusuri: Retorika, Alyansa, at Impluwensiya
Ang pahayag ni Trump ay nagpapakita ng:
Pagpapatuloy ng matibay na alyansa sa Israel, sa kabila ng mga kontrobersiyal na isyu.
Paglalagay ng presyon sa mga lider ng rehiyon upang sumunod sa mga negosyon ng Amerika.
Pagpapakita ng personal na impluwensiya sa mga pandaigdigang lider, na bahagi ng kanyang istilo ng pamumuno.
