Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga lider ng Arab ay unti-unting tumatalikod sa tradisyonal na pananaw ng Washington na itinuturing ang Iran bilang pangunahing pinagmumulan ng kaguluhan sa Gitnang Silangan—isang pagbabago ng pananaw na may malalim na implikasyong pampulitika para sa Estados Unidos.
Pagguho ng Tradisyonal na Narratibo ng Amerika
Sa loob ng halos apat na dekada, ipininta ng mga diplomat, estrategista, at opisyal ng U.S. ang Iran bilang sentro ng destabilization sa rehiyon. Ngunit ayon sa Quincy Institute for Responsible Statecraft, ang pagbabago ng pananaw ng mga lider ng Arab ay isang seryosong babala para sa Washington.
Pagkakabuo ng bagong pananaw: Sa Manama Dialogue sa Bahrain, sinabi ni Badr al-Busaidi, Foreign Minister ng Oman, na Israel—hindi Iran—ang pangunahing pinagmumulan ng kawalang-seguridad sa rehiyon.
Pag-amin ng dating tahimik na pananaw: Ayon sa Quincy Institute, maraming lider ng Persian Gulf ang matagal nang may ganitong pananaw ngunit ngayon ay hayagan na itong ipinapahayag, na nagpapakita ng paglayo sa dikta ng U.S.
Implikasyon sa Patakarang Panlabas ng Amerika
Ang pagbabago ng pananaw ay may potensyal na guluhin ang estratehikong balangkas ng U.S. sa Gitnang Silangan, lalo na kung hindi na ituturing ng mga bansang Arab ang Iran bilang pangunahing banta.
Pagkawala ng konsensus: Kung hindi na ituturing ng mga rehiyonal na kapangyarihan ang Iran bilang “source of chaos,” maaaring mawalan ng bisa ang mga polisiya ng U.S. na nakabatay sa containment ng Tehran.
Pagkakahiwalay ng alyansa: Ang mga bansang Arab ay maaaring lumipat ng ugnayan sa Iran, na magpapahina sa impluwensiya ng Amerika sa rehiyon.
Pagkakabuo ng alternatibong rehiyonal na balanse: Sa paglayo sa narrative ng Washington, maaaring lumitaw ang mas multipolar na Gitnang Silangan, kung saan ang mga bansa ay mas nakatuon sa sariling interes kaysa sa dikta ng Kanluran.
Patuloy na Retorika ng Administrasyong Trump
Sa kabila ng pagbabagong ito, marami pa ring opisyal sa administrasyong Trump ang patuloy na inuulit ang lumang pananaw na ang Iran ay may “natatanging papel sa pagpapalaganap ng krisis sa rehiyon.”
Pagkakabingi sa pagbabago: Ang ganitong retorika ay maaaring magdulot ng pagkakahiwalay ng U.S. sa mga bagong dinamika ng rehiyon, at magpahina sa kakayahan nitong mamagitan sa mga krisis.
Pagkakabuo ng bias: Ang patuloy na pagsisi sa Iran ay maaaring makabawas sa kredibilidad ng U.S. sa mga negosasyon, lalo na kung ang mga bansang Arab ay may ibang pananaw.
Buod: Isang Rehiyonal na Pagkagising
Ang pahayag ng Quincy Institute ay nagpapahiwatig ng pagkagising ng mga lider ng Arab sa mas malawak na pananaw sa seguridad ng rehiyon. Sa pagtalikod sa lumang narrative ng Washington, binubuksan nila ang pinto sa mas balanseng diplomasya, mas inklusibong ugnayan, at mas matatag na rehiyonal na kaayusan.
Sources:
[1†source] Responsible Statecraft – Arab Leaders Reject US Iran Narrative
[2†source] Quincy Institute – Iran Archives
[3†source] AVA Press – Dangerous Fantasy of Iran’s Disintegration
Your Comment