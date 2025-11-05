Talumpati ni Mayor Zohran Mamdani, bagong halal na alkalde ng New York City laban sa tutol na Immigrante + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Talumpati ni Mayor Zohran Mamdani, bagong halal na alkalde ng New York City laban sa tutol na Immigrante, ay tahasang tumutol sa mga patakaran ni Pangulong Donald Trump laban sa mga imigrante, at ipinahayag na ang lungsod ay mananatiling bukas, makapangyarihan, at pinamumunuan ng mga imigrante.
Isang Makasaysayang Tagumpay para sa Imigrasyon
Sa kanyang victory speech noong Nobyembre 4, 2025, sinabi ni Zohran Mamdani, isang Muslim at anak ng mga imigrante mula South Asia:
“Ang New York ay mananatiling lungsod ng mga imigrante — lungsod na itinayo ng mga imigrante, pinalakas ng mga imigrante, at mula ngayong gabi, pinamumunuan ng isang imigrante.”
Si Mamdani ang kauna-unahang Muslim at South Asian na alkalde ng New York City, isang lungsod na may mahigit 9 milyong residente, karamihan ay mula sa mga komunidad ng imigrante.
Ang kanyang panalo ay itinuturing na tagumpay ng progresibong pakpak ng Democratic Party, matapos talunin sina dating Gobernador Andrew Cuomo at Republican na si Curtis Sliwa.
Direktang Pagsagot kay Trump
Sa parehong talumpati, binigyang-diin ni Mamdani ang kanyang pagtutol sa mga patakaran ni Pangulong Trump:
“Donald Trump, alam kong nanonood ka — may apat na salita ako para sa iyo: Turn the volume UP!”
Tinuligsa niya ang mga patakaran ni Trump na nagbabanta sa karapatan ng mga imigrante, kabilang ang mga pagbabago sa citizenship, deportation, at access sa legal aid.
- Ipinangako ni Mamdani na lalabanan ang korupsiyon at pananagutin ang mga bilyonaryo tulad ni Trump na umano’y umiiwas sa buwis.
Kapangyarihan ng Alkalde sa Labanang Pambansa
Ayon sa mga ulat, ang posisyon ni Mamdani ay may malawak na kapangyarihan sa badyet, polisiya, at impluwensiyang pambansa:
- $100 bilyong ekonomiya ang pinamumunuan ng alkalde ng New York, na may kakayahang magtakda ng mga lokal na patakaran sa imigrasyon, pabahay, edukasyon, at kalusugan.
Bilang alkalde ng pinakamalaking lungsod sa Amerika, si Mamdani ay maaaring maging matinding kontra-balanse sa mga patakaran ng White House.
Buod: Isang Bagong Panahon ng Pamumuno
Ang panalo ni Zohran Mamdani ay hindi lamang tagumpay ng isang kandidato, kundi simbolo ng pag-angat ng mga komunidad ng imigrante sa gitna ng mga hamon sa pambansang antas. Sa kanyang matapang na paninindigan laban sa mga patakaran ni Trump, ipinapakita niya ang posibilidad ng isang lungsod na inklusibo, makatarungan, at pinamumunuan ng mga dating isinasantabi.
