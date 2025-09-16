Dating Opisyal ng Intelihensiya ng U.S.: Ang pag-atake sa Qatar ay mensahe ng Israel sa mga bansang Arabo na walang kapangyarihan; Pinuri ang maingat

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang marahas na pag-atake kamakailan ng rehimeng Zionista sa punong-tanggapan ng mga lider ng Hamas sa Doha ay nagdulot ng sari-saring reaksyon sa buong mundo, lalo na sa mga bansang Arabo. Ang mga banta ng rehimeng ito laban sa Qatar—lalo na ang pahayag ng Tagapagsalita ng Knesset ng Israel na ang pag-atake ay mensahe sa lahat ng bansa sa Gitnang Silangan—ay binigyang-kahulugan sa iba’t ibang paraan.
Samantala, ang Iran at ang International Atomic Energy Agency (IAEA) ay kamakailan lamang nakipagkasundo upang magtakda ng balangkas para sa kooperasyon—isang hakbang na tinanggap ng mga aktor sa rehiyon at sa buong mundo bilang paraan upang mabawasan ang tensyon.
Sa isang panayam sa ABNA News Agency, si Scott Ritter, dating opisyal ng intelihensiya ng U.S. Marine Corps at eksperto sa usaping militar, ay tumugon sa mga tanong ukol sa mga kaganapang ito at nagbigay ng pananaw sa mga posibleng susunod na hakbang.
ABNA: Isinasaalang-alang na kaalyado ng U.S. ang Qatar at may base militar ang Amerika roon—na sa isang banda ay obligadong suportahan ng Washington ang Doha laban sa mga banyagang pag-atake—paano pinayagan ng U.S. ang Israel na isagawa ang pag-atakeng ito? Paano ito binibigyang-kahulugan sa ilalim ng batas internasyonal?
Ritter: Una sa lahat, sa pagkakaalam ko, walang pormal na kasunduan sa pagitan ng Qatar at ng Estados Unidos. Mayroong tinatawag na Status of Forces Agreement na tumutukoy sa papel ng base militar sa Al Udeid at ang koordinasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Qatar sa usaping ito at sa iba pa.
Ngunit pagdating sa obligasyon ng Estados Unidos na ipagtanggol ang Qatar laban sa anumang banyagang pag-atake, naniniwala akong walang umiiral na pormal na kasunduan. Maaaring sabihin na ang kasunduang ito ay nagpapakita ng mutual na pag-unawa sa pagtatanggol sa isa’t isa at mga katulad na probisyon.
Subalit sa anumang kaso, ang Qatar ay isang malayang bansa, at ang Estados Unidos ay walang awtoridad o lehitimong kapangyarihan upang magbigay ng pahintulot sa ibang partido, gaya ng Israel, upang atakihin ang Qatar. Kaya’t ang desisyong ito ay ginawa sa pagitan ng Estados Unidos at Israel nang walang koordinasyon sa Qatar, at ito ay paglabag sa batas internasyonal.
Ang pag-atakeng ito, sa tunay na kahulugan ng salita, ay isang pag-atake sa Qatar—isang paglabag sa Charter ng United Nations—at sa ilalim ng batas internasyonal, wala itong sapat na batayan.
