Pagtatanggol ng mga Mamamahayag ng Yemen mula Sana’a hanggang Gaza

Mula sa Pagkamartir ng 32 Mamamahayag ng Yemen hanggang sa Pagtindig ng Mamamahayag ng Al-Masirah sa Gitna ng Pagbobomba sa Gaza
Ang mga mamamahayag ng Yemen ay nag-alay ng buhay habang nakapwesto sa “front ng pananalita”, lumalaban sa kaaway at sa “mapanirang pandaigdigang proyektong mananakop” na pinamumunuan ng Amerika—hanggang sa sila’y naging mga martir.
Nananatiling isang pangunahing pang-militar na tagasuporta ng mamamayang Palestino sa Gaza ang Yemen, kahit na patuloy na pinahihirapan ng matinding pag-embargo at krisis pang-ekonomiya.
Lahat ng sektor ng lipunan ng Yemen—mga mamamahayag, guro, mag-aaral at estudyante—ay naninindigan para ipagtanggol ang mamamayan ng Gaza.
Mga Pag-atake ng Israel at Pagpatay sa mga Mamamahayag
Matapos tumanggap ng mabibigat na dagok mula sa air force, misayl, at mga drone ng Yemen, at dahil sa pagsasara ng mahahalagang pantalan gaya ng Eilat at pagkalugmok ng ekonomiya sanhi ng pag-harang sa mga barkong Israeli sa kipot ng Bab al-Mandeb, naglunsad ang Israel ng walang habas na airstrike laban sa mga sibilyan sa Yemen.
Kasama sa mga biktima ang mga mamamahayag na dapat sana’y may proteksiyong internasyonal, ngunit sinadyang pinuntirya at pinaslang.
Ayon sa ulat ng mamamahayag ng Al-Masirah mula Yemen, 32 mamamahayag ang napatay noong nakaraang Miyerkules sa mga pag-atake ng Israel—isang pagpatay na inilarawan bilang pinakamalupit at pinakakakila-kilabot. Walang pinipili ang pambobomba: mga pamayanang sibilyan, mga makasaysayang pook, at mga inosenteng tao, nang walang anumang paliwanag.
Tinawag ang mga nasawing mamamahayag mula sa pahayagang 26 September at Al-Yemen bilang “maningning na pangkat ng mga martir, mga lalaki ng panulat at ng liwanag na pananalita”.
Malawakang Pagdadalamhati
Isinagawa ang panalanging panglibing sa Masjid al-Shaab sa National University sa Sana’a, at pagkatapos ay inilibing ang mga martir sa kanilang huling himlayan.
Mariing kinondena ng mga naghatid sa kanila ang dobleng pamantayan ng pandaigdigang komunidad, na anila’y tahimik at para bang nakikiisa sa “dugong atake” ng mga Zionista at ng “malalaking makasalanan ng mundo” na pinamumunuan ng “dakilang demonyo”.
Ang seremonyang ito, na dinaluhan ng napakaraming tao, ay nagpapatunay sa mahalagang papel ng mga mamamahayag sa pakikibaka laban sa pananakop, at nagpapakita na ang “digmaang pang-media” ay kasingbigat ng digmaan sa larangan.
Ulat mula Gaza
Samantala, patuloy na nag-uulat mula sa ilalim ng matinding pambobomba sa Gaza ang mamamahayag ng Al-Masirah na si Doaa Rouqeh.
Ikinuwento niya na ang kanyang sariling pamilya, kasama ang libu-libong iba pa, ay tumangging lumikas mula sa lungsod ng Gaza at patuloy na inuusal ang panawagang “Mas nanaisin ang kamatayan kaysa muling pagkatapon.”
Ipinahayag ni Rouqeh na:
Patuloy at mas pinatindi ng Israel ang mga operasyong militar sa Gaza, nagdudulot ng malawakang pagkawasak.
Sa mga unang oras ng isang araw, 41 katao ang napatay, 37 sa kanila sa lungsod mismo, at inaasahang tataas pa ang bilang habang hinahanap ang mga nawawala sa ilalim ng guho.
Walang tigil ang airstrike at artillery shelling, habang ang mga eroplanong paniktik at pandigma ay mababang lumilipad sa mga mataong lugar, lalo na sa hilaga, kanluran at timog-kanlurang bahagi gaya ng Tel al-Hawa—mga lugar na tinaguriang “pulang sona” upang pilitin ang mga tao na lumikas patimog.
Gayunman, karamihan sa mga residente ay nananatili, tinatanggihan ang paglikas at pinipiling manatili sa kanilang lupa.
Walang Umaasang Panlabas na Tulong
Ayon pa kay Rouqeh, ang mga Palestino sa Gaza ay hindi umaasa sa sinumang panlabas na pwersa—hindi sa mga pagpupulong ng mga bansang Arabo, hindi sa iba pa.
Ang tanging sandigan nila ay ang Diyos at ang kanilang sariling lupang tinubuan.
Patuloy ang Pagpupunyagi
Sa kabila ng nagpapatuloy na mabagsik na pambobomba ng Israel laban sa Yemen, ang mga mamamahayag ng Yemen, kasama ng iba pang sektor at ng pamahalaan sa Sana’a, ay nananatiling matatag sa pagtatanggol sa mga mamamayan ng Gaza hanggang sa tuluyang matapos ang mga pag-atake ng Israel.
