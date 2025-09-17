Hari ng Espanya: “Hindi Matitiis ang Krisis Pantao sa Gaza”

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inilarawan ng Hari ng Espanya, si Haring Felipe VI, ang krisis pantao sa Gaza bilang “hindi matitiis” at nagbabala hinggil sa malubhang kalagayan ng rehiyon.
Sa kanyang pagbisita sa Ehipto, sinabi ng hari na ang sitwasyon sa rehiyon ay trahedya at puno ng tensyon, at ang nagaganap sa Gaza ay hindi masukat na pagdurusa para sa daan-daang libong inosenteng tao. Aniya, ganap nang nawasak ang Gaza.
Binigyang-diin din niya ang mga naging epekto ng pag-atake noong Oktubre 7, kung saan ang mga naging tugon ay nagdulot ng malawakang pagkamatay at lalo pang nagpagrabe sa krisis pantao.
Noong Mayo 2024, opisyal na kinilala ng pamahalaan ng Espanya ang Estado ng Palestina, at ngayon ay isa sa pinakamalalakas na kritiko ng Israel sa Europa.
Kabilang sa mga hakbang ng Espanya upang mapahinto ang digmaan sa Gaza ang pagtawag dito bilang “genocide laban sa mga Palestino.”
Kaugnay nito, iminungkahi ni Punong Ministro Pedro Sánchez na ipagbawal ang paglahok ng Israel sa lahat ng pandaigdigang paligsahan sa isports hangga’t nagpapatuloy ang karahasan sa Gaza.
