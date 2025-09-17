Pagpupugay ng Pinuno ng Rebolusyon sa mga Kampeon ng Wrestling

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- “Nagpapasalamat ako sa inyong kahanga-hangang pagsisikap at kagalang-galang na asal”
Matapos ang 12 taon, muling nakuha ng Team Iran sa freestyle wrestling ang kampeonato sa Pandaigdigang Palaro ng 2025. Sa isang mensahe, Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, Ayatollah Ali Khamenei, ay nagpaabot ng kanyang pasasalamat at paghanga sa pambihirang pagsisikap at magalang na asal ng mga kampeon.
Buong Mensahe ni Ayatollah Khamenei:
Sa ngalan ng Diyos, ang Pinakamaawain, ang Pinakamahabagin
Nagpapasalamat ako sa pambansang koponan ng wrestling para sa kanilang kahanga-hangang pagsisikap at sa kanilang kapuri-puring asal.
Ang pagsasanib ng lakas at kabanalan ay lumilikha ng mga pinakamataas na halaga.
Pagpupugay sa inyo!
— Sayyid Ali Khamenei
25 Shahrivar 1404 (katumbas ng 15 Setyembre 2025)
Sa tagumpay na ito, naitala ng Iran ang ika-anim na kampeonato nito sa kasaysayan ng Pandaigdigang Paligsahan sa Freestyle Wrestling, isang makasaysayang pagbabalik matapos ang mahigit isang dekada.
……………
328
Your Comment