Pagsalakay ng Militar ng Israel sa Kanayunan ng Quneitra at Pag-aresto sa Apat na Kabataang Syrian

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nagpatupad ang puwersa ng hukbong Israeli ngayong Miyerkules ng panibagong pag-atake sa mga hilagang bahagi ng kanayunan ng Quneitra (kanlurang Syria).
Pumasok at luusob na naman ang mga sundalong Israeli sakay ng mga sasakyang militar sa mga nayon ng Jubata al-Khashab at Ofaniya, kung saan nagsagawa sila ng paghahalughog at pagmamanman sa ilang bahay at mga bubungan.
Kasabay nito, lumipad ang mga drone ng Israel sa mababang altitude sa lugar.
Sa pagpapatuloy ng operasyon, inaaresto ng hukbo ng Israel ang apat na kabataang Syrian mula sa mga nayon ng Khan Arnaba, Jubata al-Khashab, at Ofaniya. Isinagawa ang mga pag-aresto habang sumasalakay sa maraming tahanan.
Nabatid na mula nang bumagsak ang pamahalaan ni Bashar al-Assad, pinalakas ng hukbong Israeli ang mga pag-atake nito laban sa mga istruktura at sentrong militar ng Syria, at sa mga nakaraang buwan ay ilang ulit nang binomba ang mga pasilidad militar ng bansa.
Simula pa noong pagbagsak ng gobyernong Assad, tumatawid ang hukbong Israeli sa linya ng paghihiwalay sa pagitan ng sinakop na bahagi ng Golan at Syria, at patuloy na inookupa ang mga lugar na malapit sa Golan sa mga lalawigan ng Daraa at Quneitra.
…………..
328
