Pangulo ng Ireland: Ipatalsik ang Israel at ang mga Tagapagtustos ng Armas Nito mula sa United Nations

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nanawagan si Michael Higgins, Pangulo ng Ireland, na ipaalis ang Israel at ang mga bansang nagbibigay dito ng armas mula sa United Nations, bilang tugon sa uling ulat ng UN na nag-aakusa sa Israel ng pagsasagawa ng genocide (paglipol ng lahi) sa Gaza Strip.
Sa pakikipag-usap niya sa mga mamamahayag, sinabi ni Higgins na:
“Napakahalaga ng ulat na ito, lalo na’t ang pinuno ng grupong gumawa nito ay dati ring namuno sa pagsisiyasat ukol sa Rwanda.”
Dagdag niya, malinaw na ipinakita ng ulat na apat na pangunahing aksyon na binanggit sa 1948 Genocide Convention ay naganap na.
Binigyang-diin pa niya na lampas pa sa inaasahan ang ulat dahil itinuturo nito ang mga pahayag ng ilang opisyal na maituturing na “paghihikayat sa genocide.”
Pinuna ng Pangulo ang malawakang pagpatay sa mga sibilyan sa Gaza, at inalala na kalahati ng mga biktima ay kababaihan at mga bata.
Tinuligsa rin niya ang katahimikan ng ilang bansa sa European Union, na aniya’y sumisira sa pagkakaisa ng EU, lalo na habang nananatiling walang ginagawa ang ilang makapangyarihang miyembro sa kabila ng mga larawang nagpapakita ng paghihirap ng mga bata.
Batay sa ulat ng UN, binanggit ni Higgins ang pagwasak ng 90% ng mga bahay sa Gaza, kasama ang mga paaralan, ospital, at kahit ang mga pasilidad para sa panganganak, at sinabi niyang:
“Sa madaling sabi, mismong ang pagsilang ng buhay ang kanilang pinupuntirya.”
Sa huli, nanawagan siya sa pandaigdigang komunidad na palakasin ang presyon laban sa Israel upang agarang wakasan ang patayan at mailigtas ang mga sibilyan.
