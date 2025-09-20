Khutbah ng Biyernes sa Tehran: Hindi Kami Malilinlang ng “Snapback” na Mekanismo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ng Khateeb ng Biyernes sa Tehran, Hujjat al-Islam Mohammad Javad Haj Ali Akbari, tungkol sa banta ng European Troika na buhayin ang mekanismong “Snapback” at ibalik ang mga parusa laban sa Iran:
Matapos malampasan ang matinding presyon, ang ganitong mga isyu ay higit na may psychological na katangian at ginagamit lamang bilang taktika upang linlangin ang publiko. Hindi kami malilinlang ng ganitong mga laro.
Pinuri niya ang mga opisyal ng bansa—pangunahing ang Pangulo, Ministro ng Ugnayang Panlabas, at Mataas na Konseho ng Pambansang Seguridad—at binanggit ang pagkakaroon ng nagkakaisang pwersa at matibay na pagkakaisa sa larangan ng diplomasya.
Ayon kay Haj Ali Akbari, ang kasalukuyang yugto, gaya ng sinabi ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko, hindi “digmaan o kapayapaan” kundi isang pagkakataon para sa malikhaing aksyon gamit ang lokal na kakayahan. Ang pangunahing aral mula sa mga nakaraang digmaang ipinataw laban sa Iran ay ang pagtitiwala sa sarili at pag-asa sa sariling kakayahan ng bansa.
Suporta sa Palestine at Yemen:
Binanggit niya ang pangangailangan ng mga internasyonal na aktibidad na sumusuporta sa mga naaapi sa Gaza at Yemen.
Maraming convoy mula sa higit 54 na bansa ang patungo sa Gaza sa ilalim ng tinaguriang “Fleet of Steadfastness”, na may layuning basagin ang pagkakaharang at tulungan ang mga naaapi.
Ang kilusang ito ay sumasalamin sa global na kamalayan at makataong pakikiisa na makikita sa mga unibersidad at lungsod sa buong mundo, kasama na ang US at Europa.
Tungkol sa kultura at Hijab:
Binanggit niya ang hijab bilang simbolo ng marangal na pamumuhay at mahalagang bahagi ng kultura ng Iran.
Ayon kay Haj Ali Akbari, ang mga kaaway ay sinusubukang sirain ang tradisyong buhay na may dangal sa Iran sa pamamagitan ng kultural at ideolohikal na pananakop.
Hinikayat niya ang mga lokal na media, artist, at cultural activists na palakasin ang kanilang presensya at harapin ang hamong ito bilang pagkakataon para sa positibong pagbabago sa lipunan.
Sa kabuuan, iginiit niya ang pagkakaisa ng bansa at ang pagtutok sa internal na kapasidad bilang sagot sa mga diplomatikong hamon at kultural na banta.
