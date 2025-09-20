Matinding mga pag-atake at sunud-sunod na pambobomba sa Gaza; mga nasugatan sa paligid ng Ospital ng Jerusalem dahil sa putok ng mga puwersa ng okupas

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mula sa unang oras ng Sabado, ipinagpatuloy ng hukbong pananakop ng Zionistang rehimen ang matinding pambobomba sa iba't ibang bahagi ng lungsod ng Gaza, na nagdulot ng mga nasawi at sugatan—kabilang ang mga lumikas at naghihintay ng tulong.
Inihayag ng hukbo ng Zionistang entidad ang muling pagsasara ng Salah al-Din Street sa Gaza Strip, na pansamantalang binuksan upang payagan ang mga sibilyang tumatakas mula sa matinding pambobomba sa lungsod ng Gaza at hilagang bahagi ng rehiyon.
Iniulat ng Al-Awda Hospital ang pagkamatay ng isang Palestino at pagkasugat ng ilan pa, matapos pagbabarilin ng mga puwersa ng okupasyon ang mga naghihintay ng tulong sa gitnang Gaza Strip.
Samantala, iniulat ng Palestinian Red Crescent na 14 na Palestino ang nasugatan sa paligid ng Ospital ng Jerusalem sa Tel al-Hawa, lungsod ng Gaza, dahil sa putok ng mga puwersa ng okupasyon.
……………
328
Your Comment